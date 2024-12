Detienen a tres sospechosos por las amenazas narco a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

Como la investigación se lleva en el fuero federal porteño, los sospechosos serían trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para ser indagados por la magistrada.

Esta noticia se da luego de que el Gobierno Nacional haya ofrecido una recompensa de $10 millones para quien aporte datos que conduzcan a las identificaciones de las personas que se filmaron.

Se espera que Bullrich esté presente este jueves por la tarde en Santa Fe para dar detalles del resultado de los procedimientos.

El conocimiento de información se dará cuando la funcionaria esté junto al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en la presentación del Balance y Análisis de Resultados del Plan Bandera 2024.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich publicó un comunicado oficial en el que asegura que recibió un video de una organización narco terrorista en donde se amenaza de muerte al gobernador Maximiliano Pullaro, a ella y "al pueblo argentino". La ministra escribió "NI UN PASO ATRÁS" al publicar el texto.

“La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”, expresa el comunicado.

Además, agrega: “Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad”.

