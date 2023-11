Mondino aseguró, “...lo que dijo Javier es que no íbamos a tener trato gobierno-gobierno, estado-estado con China. Lo que dijo es, no vamos a tener relación gobierno-gobierno porque, ustedes saben perfectamente que, en Argentina, hay una enorme cantidad de tratos, el swap chino, las bases, la antena en el sur y las relaciones con empresas importadoras que comercian en yuanes. En donde es el Estado, el que decide quién comprará, cuándo compra, a cuánto comprará y si puede comprar. Eso es lo que el Estado argentino no va a hacer más con nadie. En el caso chino además tenemos tratos secretos, estos temas que te acabo de mencionar. Eso es lo que no vamos a tener. Por supuesto que, la relación comercial de cualquier particular o de cualquier empresa sigue con la total libertad que tienen ahora y que van a seguir teniendo. Al contrario, van a tener mucha más libertad porque no van a tener la interferencia actual de los intermediarios”.