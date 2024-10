¿Diciembre complicado? El gremio de pilotos anticipa fuertes medidas para fin de año

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) adelantó este jueves que desde el mes de diciembre habrá problemas para volar en Aerolíneas Argentinas. Además, el gremio anticipó que habrá paros de más de 24 horas mientras la empresa no convoque a una discusión para recomponer los salarios. “No tenemos más alternativa” , indicaron.

Desde APLA anunciaron un cese de actividades en el Centro de Instrucción y Entrenamiento desde el 1 al 10 de noviembre. Los comandantes necesitan renovar sus licencias dos veces al año para poder operar un avión, por lo que la medida de fuerza implicará que no tengan acceso a su proceso de revisión habitual y, si no logran esos certificados, no pueden volar.