Dijo que su hija de 3 años desapareció pero la declaración de un familiar cambió la investigación

La verdad tras la denuncia por desaparición

Los efectivos que encontraron a la menor no tardaron en advertir que algo no cerraba en la versión inicial. Una joven de la familia donde estaba la niña reveló que no se trataba de una visita inesperada ni de un abandono accidental. Según sus palabras, la propia madre había llevado a la nena y les pidió que se hicieran cargo de su crianza.

policia la merced.jpg

Este testimonio cambió por completo el eje de la causa. La policía notificó de inmediato a la fiscalía de menores y se descartó la participación de redes de trata o el pago de dinero a cambio de la menor, pero quedó instalada una pregunta clave: ¿Por qué la adolescente dijo que su hija se había perdido?

Fuentes cercanas al caso plantean que la joven madre habría tomado una decisión impulsiva al dejar a su hija con esa familia, y que ante el arrepentimiento, no supo cómo dar marcha atrás. La denuncia de desaparición, entonces, habría sido un intento desesperado de recuperar a la nena sin reconocer lo ocurrido.

Intervención judicial y custodia provisoria

Ante la complejidad del caso, el juzgado interviniente resolvió que la niña quedara provisoriamente bajo la custodia del padre biológico. La medida busca proteger a la menor mientras se investiga con mayor profundidad la situación familiar, las motivaciones de la madre y el entorno en el que se desenvuelven todos los involucrados.

Por ahora, no se contemplan cargos penales contra la adolescente, aunque se analiza si incurrió en algún tipo de conducta punible al presentar una denuncia falsa. También se evalúa el grado de madurez, contención y recursos con los que cuenta para cuidar de su hija, así como el rol de sus propios familiares.

En paralelo, los equipos técnicos de Niñez y Adolescencia trabajan con ambas partes para garantizar el bienestar de la menor. Las próximas semanas serán clave para determinar si existieron presiones, conflictos familiares o problemas emocionales que impulsaron a la adolescente a tomar una decisión tan extrema.

El episodio, más allá de su desenlace rápido, puso en evidencia la vulnerabilidad de muchas jóvenes madres, la falta de redes de apoyo efectivas y la necesidad de políticas públicas más activas en materia de cuidado infantil y salud mental.