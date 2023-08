Disturbios en el Obelisco, donde organizaciones marchan por Facundo Molares

Numerosa marcha en repudio a la represión policial. Los disturbios no empañaron una jornada de protesta social.

El centro también recibió pintadas de ese grupo de manifestantes, con leyendas como "¡Muerte a la Gorra" y "Nunca seré policía".

marcha2.jpg La represión policial generó la muerte de un militante y una repuesta de las organizaciones sociales.

Respecto a la marcha principal, participaron de la movilización dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), las dos CTA, la organización villera La Poderosa, el Movimiento Territorial Liberación, Barrios de Pie, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero, el Movimiento Evita y La Dignidad.

Entre otros sectores, también convocaron a la marcha los 'metrodelegados', la organización Correpi, ATE Capital, la Federación Judicial Argentina, y el gremio Sipreba.

Las declaraciones

"Es inadmisible que se sigan utilizando las estructuras represivas del Estado para asesinar gente. Lo de Molares ha sido un crimen de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y el responsable es Rodríguez Larreta", sostuvo el secretario General de ATE y la CTA Hugo "Cachorro" Godoy, y agregó que se dio "una orden de represión indiscriminada y absolutamente fuera de nivel" porque "era una movilización pequeña que se estaba dando en paz".

Por su parte, el precandidato a presidente por Política Obrera Marcelo Ramal afirmó que acompañan el "repudio" al asesinato de Facundo Molares "en medio de un gigantesco bloque mediático" y consideró que "hay un verdadero operativo político para rescatar a un gobierno de la ciudad y a una candidatura".

A su turno, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez expresó que la movilización es "no solamente para pedir justicia sino también para exigir que este modelo no se replique" y dijo que en las PASO del domingo "el pueblo tiene memoria y esa memoria nos hace volver a la dictadura lo que significó la represión, lo que significó los golpes, lo que significaron balas y no queremos que ese modelo se replique".

Para el precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) Juan Carlos Giordano, se trató de "un asesinato político" y afirmó: "Estamos ante un muerto en una represión popular y que no haya un paro general es vergonzoso".