Por el lado del dólar oficial, tras el descongelamiento dispuesto por Economía cerró la semana a $370,94 en el relevamiento promedio que lleva adelante el Banco Central.



En relación al dólar exportador, en la jornada de ayer, desde el BCRA anunciaron que se prorrogará hasta el 10 de diciembre el esquema de incentivo a las exportaciones que venció el pasado viernes, y este martes se oficializó a través del Boletín Oficial. Además se cambiará la proporción de liquidación al 50% de las ventas en el segmento del dólar Contado con Liquidación. Hasta ahora dicha liquidación es del 30%. De esta manera, el tipo de cambio para exportadores mejoraría un 20% trepando a unos $614 por dólar aproximadamente, contra los $510 que recibían hasta el viernes pasado.



En tanto el mayorista fue fijado el viernes por el BCRA a $353, 95. Con la vuelta del crawling peg el dólar mayorista aumentó $3.55 durante la última semana. El dólar en el Banco Nación, por su parte, cerró en $369.50, y el dólar turista a $739.

¿Qué es el dólar blue?

En primer lugar, el "Dólar Blue" es el mercado marginal de divisas, un mercado negro sin regulación estatal. Su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros canales, con estimaciones que hablan de un volumen diario de entre $3 y $4 millones. A pesar de su tamaño reducido, su influencia en la economía es significativa, ya que sirve de referencia para tomar decisiones y moldear expectativas.

Por otro lado, en el mercado financiero, donde se pueden realizar compras formales de divisas, no hay restricciones en términos de cantidad. Cualquier persona con una cuenta en dólares puede acceder a este mercado. Dentro de este mercado, existen dos opciones principales: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar MEP se mantiene dentro de la plaza financiera local argentina y requiere la compra de bonos, letras o cedears en pesos como parte del proceso. Una vez comprados, estos activos pueden ser vendidos por dólares, incluso retirados en efectivo, después de un período de espera de 24 horas.

Dólar MEP. Dólar Bolsa.jpg El dólar MEP, el "otro" codiciado tipo de cambio alternativo junto al dólar blue.

Por otro lado, el dólar CCL se mantiene fuera de Argentina y se adquiere a través de la compra de activos identificados con la letra "C." Estos activos requieren un período de espera de tres días antes de que las divisas puedan ser liquidadas.

Sin embargo, existen restricciones que limitan la capacidad de operar en estos mercados financieros, similares a las que rigen para el "Dólar Ahorro." Estas restricciones incluyen no haber utilizado la cuota de $200 para compras de dólares en los últimos 90 días, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no recibir beneficios de tarifas sociales, no ser beneficiario de planes sociales y tener ingresos declarados. Estas operaciones están sujetas a regulaciones y deben llevarse a cabo de manera transparente.