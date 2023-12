Live Blog Post La polémica decisión del Banco Central El Banco Central (BCRA) decidió este lunes aplicar "la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio". Esto significa que cualquier operación en dólares requerirá una especie de revisión y autorización previa, en lo que muchos definen como un cepo camuflado. "La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante", indicó la autoridad monetaria en un comunicado. Así subrayó que "durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades". El comunicado del BCRA: WhatsApp Image 2023-12-11 at 09.52.26.jpeg Claro está, la situación trajo polémica porque muchos aseguraron que se trata de una especie de "cepo" cambiario hasta nuevo aviso. Además, muchos se preguntaron que ocurrirá con sus consumos en dólares para tarjetas que venzan hoy. En este sentido, la periodista de La Nación, Florencia Donovan, explicó que la medida se debe a que "no saben cómo liquidar por ejemplo tarjetas en dólares que vencen hoy (¿A qué cambio? ¿Con recargo?)"; y que "por esta norma bancos me dicen que o se corre el vencimiento de tarjetas o vas a tener que usar dólares para pagarlas hoy".

Live Blog Post Qué esperar del dólar blue El dólar blue trepó el jueves hasta los $990 para la venta. Junto con la suba del miércoles, el informal escaló $85 en las dos últimas ruedas de la semana pasada, luego de haber caído por debajo de los $900. De esta manera, en el año acumuló un alza de $650 después de cerrar 2022 en $346. La brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 159,7%. El máximo histórico que alcanzó la divisa paralela tuvo lugar el 23 de noviembre pasado, cuando llegó a los $1.045.

Live Blog Post Así cotiza el dólar oficial antes de la apertura El jueves pasado, último día hábil del Gobierno de Alberto Fernández, el dólar oficial, sin impuestos, cerró su cotización a $390,97 en los principales bancos privados de la plaza porteña. En el Banco Nación la divisa subió $20 respecto a la jornada previa y alcanzó los $400,50. Banco de la Nación Argentina (BNA).jpg El Banco Nación maneja la cotización del dólar oficial, mientras que el dólar blue se maneja en las "cuevas" de la city porteña. El tipo de cambio mayorista, de acuerdo a un comunicado del Banco Central, terminó la semana pasada en $364,41, aunque las operaciones del mercado evidenciaban un salto de $21,30 frente a la rueda previa, para ubicarlo en $385 por unidad.

Live Blog Post Así cotizaba el Dólar tarjeta El precio del dólar tarjeta o turista, y el ahorro o solidario, con la carga impositiva finalizaron la última jornada de operaciones de la semana pasada en $1.021,28.

¿Qué es el dólar blue?

En primer lugar, el "Dólar Blue" es el mercado marginal de divisas, un mercado negro sin regulación estatal. Su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros canales, con estimaciones que hablan de un volumen diario de entre $3 y $4 millones. A pesar de su tamaño reducido, su influencia en la economía es significativa, ya que sirve de referencia para tomar decisiones y moldear expectativas.

Por otro lado, en el mercado financiero, donde se pueden realizar compras formales de divisas, no hay restricciones en términos de cantidad. Cualquier persona con una cuenta en dólares puede acceder a este mercado. Dentro de este mercado, existen dos opciones principales: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar MEP se mantiene dentro de la plaza financiera local argentina y requiere la compra de bonos, letras o cedears en pesos como parte del proceso. Una vez comprados, estos activos pueden ser vendidos por dólares, incluso retirados en efectivo, después de un período de espera de 24 horas.

Por otro lado, el dólar CCL se mantiene fuera de Argentina y se adquiere a través de la compra de activos identificados con la letra "C." Estos activos requieren un período de espera de tres días antes de que las divisas puedan ser liquidadas.

Sin embargo, existen restricciones que limitan la capacidad de operar en estos mercados financieros, similares a las que rigen para el "Dólar Ahorro." Estas restricciones incluyen no haber utilizado la cuota de $200 para compras de dólares en los últimos 90 días, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no recibir beneficios de tarifas sociales, no ser beneficiario de planes sociales y tener ingresos declarados. Estas operaciones están sujetas a regulaciones y deben llevarse a cabo de manera transparente.