El dólar oficial cerró en $1.600 para la venta, mientras que el blue se posicionó en $1.675. La brecha cambiaria entre ambos se mantiene en 5%.

En el cierre de este lunes 23 de noviembre, el dólar oficial registró una cotización de compra $1.550 y venta $1.600 . Esta cotización es la que establece el Banco Central y es la utilizada para operaciones comerciales formales y transacciones autorizadas.

El dólar blue , en tanto, se posicionó con una compra de $1.655 y una venta de $1.675 . Este valor refleja las operaciones del mercado paralelo, donde se concentran quienes buscan acceder a divisas fuera de los canales oficiales.

La brecha entre el dólar blue y el dólar oficial se mantiene en 5% . Esta diferencia es la que existe entre el precio de venta del oficial ($1.600) y el precio de venta del blue ($1.675).

En el segmento mayorista, el dólar mayorista cerró con una compra de $1.571 y una venta de $1.580. Esta cotización es la que utilizan las entidades financieras para operaciones entre ellas.

El dólar bolsa (también conocido como MEP o dólar Merval) registró una compra de $1.682,6 y una venta de $1.743,1. Este tipo de cambio surge de operaciones bursátiles de compraventa de títulos.

El contado con liquidación (CCL) cerró con una compra de $1.801,4 y una venta de $1.806,2. Se trata de una operación donde se negocia el dólar de forma simultánea con la compraventa de valores.

El dólar tarjeta alcanzó una compra de $2.015 y una venta de $2.080. Esta cotización es la que aplica cuando se realizan compras en el exterior con tarjetas de débito o crédito.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto se posicionó con una compra de $1.750,1 y una venta de $1.760,77. Esta cotización refleja el valor del dólar en plataformas de intercambio de activos digitales.

La variedad de cotizaciones disponibles en el mercado cambiario muestra las diferentes opciones que tienen los operadores según el tipo de operación que realicen. Cada segmento mantiene sus propias dinámicas y características particulares.