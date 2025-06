Dólares: el Gobierno suma apoyos para la Ley Colchón, que llegaría a Diputados esta semana

Los tributaristas más reconocidos de la Argentina le recomiendan a sus clientes que esperen, que no blanqueen los dólares que no tienen declarados hasta que haya una ley del Congreso. El dato no pasa inadvertido en el Palacio de Hacienda, y tampoco en la Casa Rosada, donde no salen del clima de campaña desde la victoria de LLA en la Ciudad de Buenos Aires y la derrota del PRO en tercer lugar. En Balcarce 50 ya comenzaron a juntar porotos para conseguir apoyos para la Ley Colchón y en el bloque oficialista de la Cámara Baja se preparan para que el proyecto sea presentado esta semana.