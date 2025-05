Domingo de elecciones en cuatro provincias: alianzas, internas y el impacto de La Libertad Avanza

Jujuy y Salta, otras pruebas para La Libertad Avanza

Jujuy es otra de las cinco provincias que gobierna la UCR a nivel nacional. Hasta hace dos años fue gobernada por Gerardo Morales. Lo sucedió Carlos Sadir, que este año afrontará un primer examen para su gestión, bajo la reedición de la versión local de Juntos por el Cambio. La marca "Frente Jujuy Crece", lleva en la cabeza de lista al titular de la Juventud Radical de Jujuy y actual diputado, Adriano Morone, aque busca un nuevo mandato. El duelo será con un peronismo que también compite dividido en este territorio y esta intervenido. La lista del PJ lleva a Noemí Isasmendi y la del kirchnrismo, impulsa al camporista Carlos De Aparici. En esta provincia, La Libertad Avanza va con lista propia, encabezada por Kevin Ballesty, impulsado por Ezequiel Atauche, titular del bloque de LLA en el Senado de la Nación. A diferencia de Chaco, el tándem jujeño Morales - Sadir, busca evitar el crecimiento de una fuerza de los libertarios sin pactar un acuerdo electoral común.

En Salta el gobernador peronista Gustavo Sáenz mantuvo un vínculo con la administración de Alberto Fernández, pero a través de Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Hace dos años fue reelecto en el ejecutivo provincial y actualmente es uno de los mandatarios amigables con Milei. Este domingo compiten dos frentes que le responden: Vamos Salta y Unidos por Salta. La aspirante más conocida es la exsecretaria de Energía, Flavia Royón y el concejal Guillermo Kriper.

La Libertad Avanza va detrás de la marca del exdiputado Alfredo Olmedo, acompañado por la diputada María Emilia Orozco. En este distrito el PRO se juntó con el Partido Liberal de Salta con Agustina Álvarez Echele para entrar a la Legislatura, disputando el voto desencantado de Sáenz pero también de la experiencia libertaria. El PJ está intervenido y sus riendas están en manos del senador bonaerense Sergio Berni, que también impulsa una lista para pelearle el voto peronista a Sáenz, un aliado histórico del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. El escenario es un examen plebisticitario para Sáenz en su segundo mandato.

Poggi y Rodríguez Saá, clásico en San Luis

San Luis también es una prueba para su gobernador, Claudio Poggi. En los comicios para renovar el Ejecutivo del 11 de junio de 2023, alcanzó el 53,10%, en una elección con ley de lemas que le permitió sumar el respaldo del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá al calor de la pelea con su hermano Alberto. Ahora esa puja vuelve a reeditarse, pero con Poggi detrás de una alianza que integra a la UCR, el PRO, Avanza San Luis, Libres del Sur y el GEN de Margarita Stolbizer.

claudio poggi 1200x678.jpg Claudio Poggi, gobernador de San Luis, confirmó la implementación de todos los funcionarios públicos de la provincia, incluyendo jueces y legisladores. Foto: LMNeuquén.

Del otro lado está el Frente Justicialista, impulsado por Alberto Rodríguez Saá, que impulsa a su exministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Adolfo Rodríguez Saá sigue distanciado de Alberto y apuesta a que Poggi siga manteniendo su predominio en la Legislatura. Lo más llamativo es que en esta provincia La Libertad Avanza no pudo competir porque la Junta Electoral no los reconoció. Hablan de un pacto de Poggi con Adolfo para que no pudieran inscribirse. Por esa razón hay dos marcas que buscan extender la presencia de Milei en la provincia: Viva La Libertad Carajo, de la senadora Ivana Arrascaeta y Partido Tercera Posición, liderado por el diputado Carlos D'Alessandro.

También será una jornada con la utilización de distintos instrumentos electorales para cuatro provincias que juntas reunen a 3 millones de electores habilitados. San Luis utilizará por primera vez Boleta Única de Papel, Salta seguirá con Boleta Electrónica, mientras que Jujuy y Chaco instrumentarán los comicios con la tradicional boleta sábana con todas las listas y candidatos visibles.