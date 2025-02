Dura noticia para Cristina Kirchner: varios senadores peronistas arman un bloque propio

Mientras Unión por la Patria avanza en la incorporación de una nueva senadora, la ex presidenta observa una potencial fisura.

En el ámbito del Senado argentino, la dinámica numérica se ha convertido en un eje central. El peronismo está cerca de lograr una incorporación importante, pero algunos protagonistas no festejan aún. Entre ellos, Cristina Kirchner , que ve de reojo una potencial fisura con algunos senadores.

Autonomía versus unidad: la fragmentación y Cristina Kirchner

La aparente fortaleza numérica de UxP enfrenta un desafío interno. Al menos cuatro senadores peronistas evalúan formar un bloque propio dentro del interbloque, buscando mayor independencia sin romper formalmente con el peronismo. Entre ellos figuran Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Marcelo Lewandoski (Santa Fe), quienes cuestionan la alineación automática con Cristina Kirchner. Lewandoski, por ejemplo, ya concretó su desvinculación al crear un frente electoral local, mientras que Andrada y Rejal actúan en sintonía con sus gobernadores, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, respectivamente.

camara de senadores.jpg El Senado, escenario clave para el rearmado del peronismo, algo que ve de reojo Cristina Kirchner.

Este movimiento no busca una ruptura abierta, sino renegociar espacios de poder. “Un interbloque es como el amor libre: permite autonomía sin abandonar el conjunto”, ironiza uno de los involucrados. Critican la “rigidez dogmática” de la bancada y enfatizan la necesidad de priorizar las demandas provinciales sobre las directivas nacionales. Aunque insisten en que no hay intención de dividir al PJ, advierten: “Si no aceptan las diferencias, el bloque podría fracturarse”.

El tablero institucional: comisiones, autoridades y el fantasma de la crisis

La posible reconfiguración de UxP podría alterar acuerdos clave en el Senado. Tras un pacto en diciembre de 2023, el oficialismo y sus aliados controlan 17 de las 27 comisiones permanentes. Algunos peronistas buscan revisar este reparto, aunque las normas establecen que su composición dura dos años. Además, en las próximas semanas se definirá la designación de autoridades durante la sesión preparatoria, prevista para el 20 o 28 de febrero.

Los libertarios descartan que el kirchnerismo intente arrebatar la presidencia provisional del Senado, algo que consideran “un golpe institucional riesgoso”. No obstante, la incertidumbre persiste. Mientras UxP afina su estrategia para consolidar su influencia, la aparición de un nuevo bloque podría redistribuir fuerzas. En paralelo, dos senadores de Santa Cruz —descritos como “imprevisibles”— añaden un factor de volatilidad, recordando que en política los números son solo una parte de la ecuación.

En este escenario, la cohesión del peronismo se pone a prueba. La tensión entre centralismo y autonomía, sumada a las elecciones provinciales en curso, redefine alianzas y prioridades. Como resume un senador: “Aquí no hay caprichos, sino la necesidad de gestionar con independencia”. El desafío para UxP será mantener su unidad sin sofocar las voces disidentes, un equilibrio delicado que podría definir el rumbo legislativo en 2024.