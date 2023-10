Más allá de alguna baja eventual y críticas de referentes de poco peso específico, llegó el primer coletazo para Javier Milei. Y, a juzgar por la importancia que había adoptado de cara a las generales, hay que decir que será un golpe duro: Luis Barrionuevo le retiró su apoyo al libertario.

La "baja" de Luis Barrionuevo

Las primeras versiones, desde el propio seno del sector gremial, hablan de una fuerte desilusión por el resultado de las elecciones y, sobre todo, por el acuerdo con Juntos por el Cambio. No solo no se consiguió el triunfo en primera vuelta que Milei tanto vaticinó, sino que además se terminó acordando una especie de cogobierno con "la casta" macrista.

P17-F02-luis-barrionuevo-CGT.jpg Luis Barrionuevo tomó la determinación de retirarle el apoyo a Javier Milei.

¿Qué implica esta baja de Barrionuevo? En principio, un duro golpe contra la fiscalización de cara al balotaje. Había sido, de hecho, uno de los motivos de la alianza del sindicalista con La Libertad Avanza. Ahora, a sabiendas que Milei contará con el aparato de JxC, el apoyo fue retirado.

Fue el propio Luis Barrionuevo quien, minutos después, publicó un comunicado oficial para terminar con los rumores y las versiones cruzadas.

El comunicado de Barrionuevo

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", dice el comunicado difundido por Barrionuevo esta mañana.

F9YH15sWUAADxKd.jpg Mediante este texto, Barrionuevo aseguró que no estará con Javier Milei.

En el texto, el dirigente sindical agregó: "La pregunta sobre 'la casta' ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir".