Echaron al titular de Anses, Mariano de los Heros: Milei había desestimado la reforma previsional este año

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.

Fin.



— Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Más temprano, el propio De los Heros había manifestado que el Gobierno impulsaría una reforma previsional que incluirá la posibilidad de acceder a una jubilación, aún si no se alcanzaron los 30 años de aportes, a cambio de aceptar el cobro de un haber menor, que se llamaría “Prestación de Retiro Proporcional”.

Además, el proyecto buscaría subir la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

asignaciones familiares ANSES 1200x678.jpg Las asignaciones familiares tuvieron modificaciones por parte del Gobierno.

Los dichos del ahora exdirector de Anses, hicieron que el presidente Javier Milei aclarara que “la reforma jubilatoria no es para este momento”.

Así, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año.

En el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de ANSES, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector. @JMilei — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) February 10, 2025

Tras la noticia, el presidente Milei sostuvo que fue "una falta de respeto" hablar sobre la agenda de reformas del Gobierno sin su consentimiento, por lo que el funcionario "voló por los aires".

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.