El aterrador testimonio de la prima de Loan: "Vi muchas cosas, tengo miedo"

Por otro lado, la joven mencionó: “Vi muchas cosas que no conté, tengo miedo” y agregó: “Yo tengo palabra, pero no tiene precio. Con el tío José hablo seguido y con la mamá de Loan, también”.

Hasta el momento, se comentó la idea de realizar reuniones previas y hay tentativas de dar con la verdad tras señalar que habría una organización encargada de desaparecer al nene encabezada por Laudelina Peña.

caso loan (3).jpg

En tanto, Núñez afirmó: "No tiene alternativa, se acorraló a sí misma. Si no dice la verdad, terminará tras las rejas".

Además, Camila optó por solicitar el beneficio de testigo protegido para asegurar su seguridad, tras comprometerse a brindar declaraciones cruciales que ayudarían a localizar al niño de 5 años.

Por último, la jueza dio intervención a los fiscales, advirtiendo que podría incurrir en falso testimonio y enfrentar una posible detención.

El desgarrador pedido de los padres de Loan

El 13 de diciembre se cumplieron seis meses desde la desaparición de Loan y la angustia de los padres, José Peña y María Noguera, continúa creciendo a medida que el tiempo pasa sin respuestas.

El dolor y la incertidumbre se reflejan en cada palabra de los padres de Loan. José Peña, el padre del niño, expresó en diversas ocasiones que la familia no pierde la esperanza. "Estamos todos los días pensando en él y queremos saber la verdad. Seguimos luchando", afirmó. Sin embargo, la angustia de su madre, María Noguera, es evidente.

Con lágrimas en los ojos, la mujer relató su profundo dolor: "No puedo hablar, estoy destrozada, son seis meses que no sé nada". La culpa que la atormenta por haber enviado a su hijo a visitar a su abuela Catalina, quien no tenía una relación cercana con el niño, parece pesarlo más que nunca. "Estoy muy dolida, porque yo lo mandé para que vaya a ver a su abuela", expresó María, visiblemente afectada.

720 (21).jpg Caso Loan: los padres del niño, bajo el foco.

La investigación por la desaparición de Loan Peña tuvo giros sorprendentes, dado que siete personas del círculo cercano a la familia han sido detenidas. Entre ellos se encuentran la tía de Loan, Laudelina, y su prima Macarena. Este giro provocó un gran impacto en los padres del niño, quienes no pueden concebir cómo personas tan cercanas a su hijo pueden estar involucradas.

José Peña manifestó el dolor que siente: "Que involucren a la familia duele mucho, queremos saber la verdad, qué pasó, qué hicieron". La familia continúa luchando por respuestas, convencida de que el niño está con vida y esperando que los acusados revelen lo que ocurrió. María Noguera, por su parte, no duda en exigir a los detenidos que hablen: "Las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad".