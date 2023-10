Live Blog Post

Las fuertes declaraciones de Mauricio Macri sobre Sergio Massa

El exmandatario Mauricio Macri dio este domingo una serie de entrevistas televisivas, con José del Río en LN+ y Jorge Lanata en Canal 13, en las que reafirmó su intención de apoyar a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre.

Además, criticó a un sector de la UCR que se mostró "neutral" de cara al balotaje, a quienes calificó de "perdedores", y afirmó que fue "malo" que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "haya tomado la presidencia" de la UCR.

“Milei no gobernó, no robó, nunca mintió y no sabemos qué va a hacer. Las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa. Ahí hay mucha información. Tuvo y tiene mucho poder. El tema es continuar en este sendero decadente o, con todos los miedos que nos han dado siempre a los argentinos a introducir un cambio, darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”, manifestó el expresidente en el programa Periodismo Para Todos, que se emite por El Trece.

"No queremos seguir más con este modelo decadente, opresor, patotero y maleducado. El capitalismo de amigos", añadió.

"Tenemos que seguir haciendo un acto de humildad. Cometimos una cantidad de errores que llevó a que los jóvenes hayan decidido que el que representaba el cambio, de acá en adelante, es Javier Milei", destacó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElsaKekita/status/1718828004464320805&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/12Zl5kuN71. LO DESTROZO A SERGIO MASSA!!! — kekita (@ElsaKekita) October 30, 2023

"Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", indicó Macri.

Y recordó que el expresidente radical Raúl "Alfonsín en 2002 fue al Senado porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales, así que las canas verdes que me sacó a mi ya se las sacó a Alfonsín en su momento".

Además, el referente del PRO reivindicó las ideas "más modernas" de Don Torcuato de Alvear y Leandro N. Alem, referentes históricos del radicalismo, que también fueron valorados por Milei por contraposición a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.

Respecto del apoyo al candidato libertario en la segunda vuelta, marcó: "Yo no adherí a Javier Milei sino que entendemos cómo funciona un balotaje, es una instancia donde se vota por lo menos malo".

"Con Milei tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó, lo único que sé es que las dos veces que lo vi nunca me mintió", señaló Macri sobre el actual diputado nacional aunque subrayó que "es una incógnita".

"Se perdieron las elecciones porque hubo dos propuestas de cambio", añadió y consideró que "la interna nos perjudicó".

"Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de la propuestas era más vista como de continuidad", señaló sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Y afirmó que "esta visión de la cual hablaba Horacio mucha gente lo vio como un continuismo. Eso debilitó y le dio lugar más amplio a Javier Milei para expresar su propuesta radical de cambio".

"El sentir de la gente es que quiere un cambio, la gente está harta de que le mientan. Acá se hablaba de hacer un perfil psiquiátrico, habría que hacerle un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir", dijo en LN+.