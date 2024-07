El Calafate: el video viral de un turista que se volvió loco con lo que le cobraron en un restaurante

El locro de la discordia en El Calafate

"25.000 mangos un plato de locro. Acá son todos iguales, extranjeros y argentinos. A nosotros deberían cobrarnos menos", se lo escucha quejarse mientras sostiene una botella de gaseosa que, según él agrega a su ácida queja, le estaba costando $5.000.

Aunque Aldana intenta calmar los ánimos de su padre, diciéndole que disfrute y no piense tanto en el dinero, ya que están de vacaciones, él continúa quejándose.

"Vine a gastar pero lo justo y necesario, no me rompas las pelotas con la guita porque a mí me cuesta ganarla", protesta.

"Es un robo", dice directamente refiriéndose ya a los precios en general que la familia estaba pagando en El Calafate. Y agrega que tratan a los turistas argentinos como "yankees", en referencia al diferente poder adquisitivo de unos y otros.

El malhumor del atribulado turista no termina allí. Cuando el video avanza y la conversación deja de pasar por un momento por los precios del menú, la hija le comenta que después de comer iban a hacer una caminata que costaba $35.000 por persona, es decir, $70.000 para él y su esposa.

Lejos de distraerse, el hombre alza la voz y se queja cada vez más. "¡Shh, me hace dar vergüenza!", le pide Gulli. Pero él responde, cada vez más indignado: "Vergüenza es robar, lo que hacen acá en Calafate. Te afanan. ¿Cómo no te das cuenta de que te afanan? Se creen que somos yankees”, Y termina reflexionando: “Cara de pelotudo tengo".

Finalmente el papá de Aldana se calma un poco pero para filosofar amargamente acerca de lo ocurrido: “Bueno, me cobraron casi $50.000 por dos platos de comida, que querés que haga. Ya está, déjame comer tranquilo”.

En TikTok y Facebook, a favor y en contra

Publicado en la popular cuenta de la tiktoker bonaerense, el video no tardó en llenarse de comentarios de usuarios. Algunos, diciéndole que no protestara, que debería saber que en El Calafate los precios son elevados.

“Para qué viene a El Calafate si sabe que es caro, o para qué sale de vacaciones si no está dispuesto a pagar lo que le cobren”, le reprochó, por caso, la usuaria calafatense Karina Alegría. “Acá todo cuesta el doble, el alquiler de un local comercial no baja de un millon de pesos. ¿Qué quiere, que le regalen la comida?”, se pregunta.

Pero también hubo muchos comentarios solidarizándose con el señor Gulli. “Un crack el hombre, muy sensato. Les dió una clase de realidad en un minuto”, responndió un usuario. Aunque, inmediatamente, a la usanza de las redes sociales, criticó, en este caso, a la hija: “Lo hubieses invitado, así no pasabas ‘vergüenza’. Que seguramente te mantuvo siempre”, le reprochó a la tiktoker.

Otros comentarios también fueron a favor del hombre, varios llegados desde el Norte argentino: “Eso es regalar la guita. Abuso total”, opinó un comentarista. Otro comparó: “Yo también me calentaría, pagar 25 lucas un choto plato de locro. Con 25 me clavo 4 sándwich de milanesa espectaculares aquí en Tucumán ”.

Y uno más le propuso que vacacionara en su ciudad, linda y económica: “En la ciudad de Salta un plato de locro especial cuesta $ 8.000, una docena de empanadas especial, $ 9.000. Es por eso que Salta, además de ser linda, es económica”.