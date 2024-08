El cimbronazo parece que pasó sin afectar a la Argentina ¿seguirá la inestabilidad?

Si bien Argentina no tiene por ahora problemas para salir al mercado a conseguir financiamiento, el entorno de volatilidad financiera global la puede afectar de manera indirecta.

No quiere decir eso que ya no habrá más problemas que puedan volver a complicar a los mercados globales, pero por ahora el tsunami pasó sin afectar demasiado a la Argentina, cuya economía siguió su camino.