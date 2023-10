El cirujano Aníbal Lotocki se entregó a la Justicia y quedó detenido

El abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando manifestó su satisfacción en declaraciones a TN. “Desde que pedimos la detención e inhabilitación se han perdido vidas”, dijo el abogado patrocinante de Luna, que la justicia ayer determinó que no se lo investigará al cirujano por su muerte.

Burlando lamentó los tiempos de la justicia. "Estas cuestiones son lamentables cuando no llegan en tiempos justos porque se hubiese evitado muchísimo daño si esta decisión se tomaba cuando pedimos con el Dr. Abraldes no solo la detención sino la inhabilitación", dijo el letrado y agregó: “Cuando registraban los medios de comunicación el estado de deterioro de la salud de Silvina Luna, ahí fue cuando el Tribunal de Casación ordenó su inhabilitación”.

La decisión de la orden de detención fue adoptada por la sala IV del tribunal de alzada, que ayer le había confirmado el procesamiento por homicidio simple del empresario Zárate (50), quien murió el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito, luego de ser operado por Lotocki, a quien también se le imputa la falsificación de documentos.

"El estado actual de los procesos acumulados pone en evidencia una sustancial variación en la naturaleza y gravedad de los episodios en examen y de su proyección en aquellos y en la estimación de los reaseguros tendientes a mantener a Aníbal Lotocki sujeto al proceso", sostuvieron los camaristas Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani.

Al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces sostuvieron que la voluntad de entorpecer la investigación era evidente "por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica" de Rodolfo Cristian Zárate.

También resaltaron que consta en el expediente "el incumplimiento por Lotocki, en tres oportunidades, de la obligación de informar circunstancias que pudieran implicar una ausencia de su domicilio por más de 24 horas".

"En una de esas ocasiones, el imputado, sin autorización del juez, mudó su domicilio fuera de su jurisdicción, estableciéndose al parecer ahora en la localidad de City Bell, provincia de Buenos Aires, contrariando una de las pautas asumidas al serle concedida la excarcelación", enfatizaron los jueces, aunque también se cree que podría estar radicado en un country de la zona norte bonaerense, en la localidad de Del Viso, o en su residencia de Olivos.

Los jueces recordaron "desde que fuera concedida la excarcelación, el 30 de abril de 2021, Aníbal Lotocki fue condenado el siguiente 16 de febrero por el Tribunal Oral número 28 a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el plazo de cinco años, en orden al delito de lesiones graves (causa 50.949/15)" de distintas modelos, entre ellas la fallecida Silvina Luna.

"Aun cuando el pronunciamiento no se encuentra firme, su alcance permite presumir fundadamente que mediará una acumulación con las que puedan eventualmente resultar de los episodios ventilados en conjunto por el juez a quo, así como pone en evidencia que se cierne sobre el encartado la expectativa de una sanción de cumplimiento efectivo de considerable severidad", señalaron.

Esta vez, la Cámara del Crimen dispuso revocar la excarcelación concedida a Lotocki y ordenar su "inmediata detención".

El caso del paciente Zárate

En la resolución de ayer en la que se confirmó el procesamiento del médico, los magistrados señalaron que "es posible atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zárate por cuanto su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente" a Zárate, "o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica".

Por una cuestión técnica, el cirujano Lotocki no será juzgado por la muerte de Silvina Luna "porque no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho". El juez Luis Schelgel desestimó la denuncia que responsabiliza al médico por el deceso de la joven actriz. En tanto que, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este martes el procesamiento de Lotocki por la muerte del paciente Rodolfo Zárate, operado en su clínica en 2021.

Zárate fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Cemeco para realizarse una dermolipectomía programada que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.

Luego de la operación, tras ser trasladado a una habitación, según explicó Lotocki, "el drenaje despedía una gran cantidad de 'líquido' (sic) del cuerpo, y ordenó nuevamente su ingreso al quirófano".

Ante ese cuadro, los médicos decidieron transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para su traslado a un centro de mayor complejidad, pero en ese intervalo "iniciaron las maniobras de reanimación a Zárate" porque había entrado en paro cardíaco, y antes de su traslado falleció.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la confirmación, pues a su juicio el médico provocó la muerte de Zárate porque no existía urgencia para la operación, "la cual, además, por las múltiples incisiones para extraer tejido -descriptos en el informe de la autopsia- excedía el carácter de ambulatoria y debía enmarcarse en aquellas que requieren internación y mayores recaudos".

"No puede aceptarse que no supiera o no hubiera percibido Lotocki que la situación de Zárate empeoraba y que debía ser trasladado de inmediato o, cuanto menos, gestionar de manera certera mayores recaudos ante una emergencia en ciernes", sostiene la resolución judicial.