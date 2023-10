No investigarán a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Así lo determinaron este martes desde el Juzgado interviniente. El cirujano tiene una causa previa y no puede ser juzgado con los mismos elementos. Se deberá abrir una nueva instancia judicial.

Por una cuestión técnica, el cirujano Aníbal Lotocki no será juzgado por la muerte de Silvina Luna "porque no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho".

Lo que se desprende de lo manifestado por el juez es que no se lo puede juzgar a Lotocki con los mismos elementos con los que fue juzgado en esa causa previa. Para investigar la muerte de la actriz se deberá abrir una nueva instancia judicial donde el cirujano podrá ser imputado de homicidio culposo.

Por la muerte de la actriz, el fallo desestimó “parcialmente la denuncia que diera origen a la causa 48.614/23” con relación a Lotocki y “sus intervenciones médicas los días 3 de octubre de 2011 y 23 de noviembre” del mismo año a Luna y “el daño que le provocara, por ser materia de juicio de la causa 50.949/15 del Tribunal Oral Criminal y Correccional n° 28”.

Señaló que "queda claro que no puede habilitarse en este legajo una investigación contra Lotocki cuya hipótesis sea que el deceso de Silvina Luna haya sido consecuencia de las intervenciones por la que fue juzgado por el Tribunal Oral Criminal y Correccional n° 28, correspondiendo a este último, en todo caso, expedirse al respecto".

1(1).jpg Silvina Luna.

La actriz y modelo Silvina Luna falleció el 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro.

Inmediatamente, luego del fallecimiento de la modelo, el abogado Fernando Burlando realizó una nueva denuncia contra Lotocki.

Lotocki fue condenado el 9 de febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes.

Autopsia de Silvina Luna

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna, ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, indicó que "se observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal", aunque se solicitaron estudios histopatológicos y toxicológicos para seguir investigando las causas, en tanto que se detectaron "formaciones nodulares" en diferentes partes, especialmente en la zona de glúteos.

"Sistema venoso: se exploraron las venas subclavia, axilar y braquial izquierdas observándose numerosos trombos intraluminales", identificaron los profesionales.

En la zona de glúteos, región sacra y miembros inferiores "a la palpación se comprobó la presencia de induraciones irregulares en amplias zonas de sacro, glúteos, caras laterales y posterior de muslos que se extendían hasta las regiones popliteas", indicaron.

Los médicos legales identificaron la "presencia de tractos fibrosos blanquecinos que surcan el espesor del tejido graso circundante" y en los planos más profundos de regiones glúteas y muslos "se observó fibrosis y adherencias firmes entre el tejido adiposo y el plano muscular (bilateral)".

"No existe un franco plano anatómico de clivaje entre el tejido adiposo y el muscular, atento a la fibrosis e interposición de formaciones nodulares similares a las ya descriptas. Muchas de ellas, dan la impresión de reemplazar los haces de las masas musculares glúteas y posteriores de los muslos", afirmaron.

Caso del paciente Zárate, por el que será juzgado

En junio pasado, Schelgel resolvió cambiar la calificación legal que pesaba contra Lotocki por la muerte de Zárate de "homicidio culposo" a "homicidio simple por dolo eventual”, y ordenó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 4.804.700 millones de pesos.

Según el fallo, los estudios prequirúrgicos para llevar a cabo la cirugía estética, realizados de manera particular ya que el paciente carecía de obra social o prepaga, revelaron que había padecido coronavirus y sufría de Diabetes Mellitus II.

“Concluimos en que es posible atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zárate por cuanto su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente” a Zárate, “o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica”, remarcaron los integrantes de la sala IV, Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán Martín López.

La intervención quirúrgica para realizarse una dermolipectomía programada que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis, región lumbar y sacar y glúteos”, se concretó el 15 de abril en la Clínica Cemeco de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Luego de la operación, tras ser trasladado a una habitación, según explicó Lotocki, "el drenaje despedía una gran cantidad de 'líquido' (sic) del cuerpo, y ordenó nuevamente su ingreso al quirófano".

Ante ese cuadro, los médicos decidieron transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para su traslado a un centro de mayor complejidad, pero en ese intervalo "iniciaron las maniobras de reanimación a Zárate (50)" porque había entrado en paro cardíaco, y antes de su traslado falleció.

En el caso, intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Recchini, y la Fiscalía General N°3 ante la Cámara, cuyo titular es Mauricio Viera.

Silvina Luna 1.jpg

Los magistrados hicieron hincapié en la decisión que tomó Lotocki con respecto al post-operatorio al ordenar que pasara la noche en esa clínica, aún cuando no estuviera en condiciones para hacerlo.

“En toda la noche, además, no procuró estar al tanto de manera cierta y constante de la evolución del cuadro, que ya sabía a ciencia cierta que se había complicado y podía requerir respuestas urgentes”, explicaron.

Agregaron que “cuando volvió a la clínica a continuar operando en tan precarias condiciones, Zárate ya llevaba más de 20 horas en el lugar, había cuadruplicado la permanencia autorizada tras una simple cirugía ambulatoria. Incluso lo vio y se enteró -si es que no lo supo antes- de otros síntomas de mayor alarma aún, como la reiteración de los cuadros de baja saturación y requerimiento de oxígeno”.

Según el texto, pudo verificarse "que la clínica en que se desarrolló la cirugía carecía de director médico responsable y que estaba habilitada únicamente para las catalogadas (operaciones) ambulatorias y no contaba con un contrato vigente con otro centro médico con unidad de terapia intensiva".

En ese entonces también existían las restricciones derivadas de la pandemia mundial por Covid-19, "cuya consecuencia en el territorio de CABA y sus alrededores, entre otras, era la de una ocupación de entre un 95 al 100% de las camas destinadas para personas que requerían de ese tipo de alojamiento hospitalario".

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la confirmación, pues a su juicio el médico provocó la muerte de Zárate porque no existía urgencia para la operación, "la cual, además, por las múltiples incisiones para extraer tejido -descriptos en el informe de la autopsia- excedía el carácter de ambulatoria y debía enmarcarse en aquellas que requieren internación y mayores recaudos".

"No puede aceptarse que no supiera o no hubiera percibido Lotocki que la situación de Zárate empeoraba y que debía ser trasladado de inmediato o, cuanto menos, gestionar de manera certera mayores recaudos ante una emergencia en ciernes", sostiene la resolución judicial.