El comentario de Débora Plager al aire sobre la conferencia de Manuel Adorni

La conductora no advirtió que tenía el micrófono prendido mientras el vocero presidencial hablaba ante los medios.

"No, no hay nada para reirse Adorni", dijo la periodista al vocero presidencial que sonría y saludaba a los presentes antes de comenzar la conferencia.

"Plager":

Por su comentario sobre Manuel Adorni

Luego, Plager marcó la presencia de Juan Ross, un funcionario que se desempeñó en el área de comunicación de Alberto Fernández. En continuada señaló que no se escuchaba el audio de la conferencia del vocero.

Tras las exposición, Adorni habló con los medios y la conductora nuevamente hizo un comentario en el que se quejó por la forma. "Esto está mal", se escuchó.

Finalmente, Plager y los demás periodistas que forman parte del envío de LN+ repasaron los principales anuncios que dejó el vocero presidencial.

Rápidamente, los comentarios de la conductora se hicieron eco en las redes sociales, incluso algunos usuarios hicieron encuestas sobre si Adorni podía o no reirse, burlándose de los sucedido al aire minutos antes.

La primera conferencia del gobierno de Javier Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo este lunes su primera conferencia de prensa. Allí abogó por el inicio de una etapa "distinta" en el país con el Gobierno de Javier Milei, del "mérito", en el que no "tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia ni los salarios bajos", con "respeto por la ley, las libertades individuales y la propiedad privada".

En su primera conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Adorni anticipó que esos encuentros se realizarán todos los días a las 9.

El vocero consignó en la conferencia que el ministro de Economía, Luis Caputo, hará mañana los primeros anuncios en materia económica. “Se vienen tiempos de cambios, que serán complejos y espero estar a la altura de las circunstancias”, indicó.

Además, dijo que al "empleado público hay que ponerlo en valor". "Es decisión del presidente Milei poner en valor al empleado público, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado", reafirmó.

Por eso, el funcionario remarcó que en lo que "no" están de "acuerdo" en la nueva gestión, y que van a "combatir", es "lo que se denomina el empleo militante, el empleado que está por una cuestión política y no aporta nada"

"Y voy más allá, no sólo que no aporta, sino que quita productividad y salario al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado. Así que no veo ningún conflicto ni ningún empleado público que deba estar preocupado por su puesto de trabajo", insistió Adorni.

manuel adorni.jpg Manuel Adorni, el vocero de Javier Milei. Foto Télam.

Sobre el tema, el vocero reiteró que "ninguno de los que trabajan" tiene que "tener preocupación".

"Una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo con lo que pagamos todos, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa... es una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político o militante. Ese empleo va a dejar de existir", afirmó.

Acerca del DNU que otorga a la Jefatura de Gabinete la potestad de reforma sobre las empresas públicas, dijo que "en principio no hay ninguna decisión para comunicar" y agregó que "se transmitirá" con el "paso de los días y de quien está a cargo de esas determinaciones".

"Nadie de la planta pública que tenga un trabajo va a tener que tener ningún tipo de preocupación de absolutamente nada", precisó.

"Esto tiene que quedar claro. Milei lo vino diciendo en campaña y previo a la campaña, cuáles eran sus ideas, que es por lo que el pueblo argentino lo puso en la Presidencia de la Nación y vino a cambiar la Argentina", agregó.

Adorni, en ese sentido, aseveró que "esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se le dan al que sí trabaja es una injusticia que se va a terminar".