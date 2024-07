El desafío de ampliar la Corte Suprema: Javier Milei busca resolver un nuevo rompecabezas

El Presidente no le soltará la mano al cuestionado juez Ariel Lijo. En el medio, cocina la idea de ampliar la Corte a 9 miembros.

Dentro de dos meses se cumplirán tres años desde que Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia . Desde entonces el máximo tribunal funciona con cuatro miembros, porque la vacancia no pudo ser cubierta por Alberto Fernández , en medio de una relación con los supremos que fue empeorando hasta el final de su mandato. Javier Milei lleva siete meses al frente del Ejecutivo y aspira a llenar antes de fin de año el sillón que quedó vacío desde el 30 de septiembre de 2021.

corte suprema de justicia generica edificio -valida 1200-

Maqueda recién concluirá en diciembre. Para reemplazarlo, la postulación del académico Manuel García Mansilla no tiene el impulso que tiene la de Lijo. Sin embargo, la nominación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, estrechamente vinculada al Opus Dei, tampoco carga con la cantidad de reparos, advertencias y rechazos que lanzaron dirigentes de la Coalición Cívica, de la UCR y del PRO, contra el pliego del actual titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4. El despacho está instalado en el corazón de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Ariel Lijo es, según sus propios colegas consultados, un legítimo representante de la familia judicial que tiene a Comodoro Py como uno de sus principales epicentros de poder. Sin embargo, la contienda por su nombramiento se anticipa áspera. Hay una larga lista de organizaciones de lobby, de juristas, académicos y sin fines de lucro que apuntan contra la postulación de Lijo. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) apuntó tres detalles que hasta ahora nadie rebatió y serán parte de las impugnaciones que comenzarán a multiplicarse cuando se abra la instancia de audiencia pública para escuchar argumentos a favor y en contra del juez aspirante a la Corte.

ariel lijo.jpg Ariel Lijo es, según sus propios colegas consultados, un legítimo representante de la familia judicial

Según ACIJ, Lijo "está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura" y acumula 32 en total, "con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez". Además "fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno". La ONG también recordó que "de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en período de instrucción", pero "de esas 26, 13 están en este estado hace 10 años o más". Las otras 13, "que están hace más tiempo, llevan 17, 18 y 26 años" de letargo. Del total de las 89 causas por corrupción, ACIJ sostiene que Lijo sólo "elevó a juicio oral solo 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó", con un porcentaje del 15,7%.

"O los dos, o ninguno", dicen desde el entorno de Javier Milei

Los señalamientos de ACIJ son contundentes y no son los únicos. Quizás por eso el candidato se ve obligado a llamar uno por uno a los senadores y senadoras que estén dispuestas a escuchar su autodefensa. Pero cuenta, además, con el respaldo de Milei. "Voy a insistir con Lijo", aseguró esta semana en una entrevista y sus funcionarios más cercanos acotaron que la negociación que se viene no será sólo para cubrir a Highton de Nolasco, sino también para Maqueda. Es decir que el Gobierno no separará las negociaciones por Lijo de las que apuntan a García Mansilla. "O los dos, o ninguno", advirtieron cerca del presidente. El mensaje toma de la Casa Rosada nota de la dificultad por Lijo, pero revela que además de los poroteos que vendrán por los dos pliegos, también buscarán exhumar el intento de ampliar la composición del máximo tribunal.

La idea está en la mesa del presidente desde que asumió el 10 de diciembre. Luego se sumó la idea de proponer a Lijo, en un esquema que, según acotan en Balcarce 50, fue impulsado por el cortesano Ricardo Lorenzetti, que transita una feroz interna dentro del tribunal con Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz.

La estrategia para impulsar al reemplazo de Highton y acelerar el de Maqueda tendría a Lorenzetti como su principal arquitecto. Del lado del Ejecutivo el tema pasa por el Ministerio de Justicia, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona, pero la cartera está virtualmente intervenida. Las riendas estarían en manos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde directamente a Santiago Caputo, el principal asesor político del presidente con acceso directo a su mesa chica de decisiones, donde la última palabra la tiene la hermana Karina Milei, secretaría General de la Presidencia.

javier milei despacho presidencial casa rosada La idea de ampliar la Corte Suprema está en la mesa del presidente desde que asumió el 10 de diciembre.

Lijo y García Mansilla tienen el apoyo del dispositivo más excluyente que responde al presidente. Los pliegos ya fueron presentados y hay una negociación silenciosa en el Senado, donde el panperonismo ya recibió sondeos. Dentro del interbloque de UxP en la Cámara Alta, conducido por José Mayans y Juliana Di Tulio, mantienen el silencio del suspenso, pero algunos integrantes se animan a asegurar que "los ataques de Clarín y JxC contra Lijo son toda una carta de presentación para apoyarlo".

Entre las tribus del panperonismo, el hilo fino de ese diálogo estaría en manos de Juan Manuel Olmos, exvicejefe de Gabinete durante la presidencia de Alberto Fernández y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, con un sillón que corresponde al PJ. Olmos es uno de los operadores más experimentados en este momento del panperonismo y con los años se ganó la confianza y la interlocución con Cristina, a pesar de la buena relación que siempre lo unió con Alberto desde sus orígenes en el pejotismo porteño a fnes de los 90.

Quedan algunas batallas decisivas para que se resuelva el futuro de Lijo, pero contaría con los votos suficientes para ser designado cortesano. La decisión presidencial de atar esa negociación a la suerte de García Mansilla abre nuevos interrogantes, aunque la cancha parece ampliarse con la decisión de poner en marcha un nuevo intento para ampliar la corte.

La idea de ampliar los miembros de la Corte Suprema

Para nombrar a un cortesano son necesarios dos tercios de los presentes en el Senado. Un cambio en la dimensión de la Corte sólo requiere mayoría simple y hay un antecedente que no ha perdido estado parlamentario. Sucedió en el Senado el 22 de septiembre de 2022, luego de siete horas de sesión, donde prosperó una versión modificada del proyecto impulsado por el Ejecutivo junto a 16 gobernadores para ampliar la corte.

La propuesta inicial planteaba llevarla de 5 a 25, divididas en 5 salas, pero finalmente fue aprobada una ampliación de la Corte a 15 jueces o juezas, a partir de una votación que registró 36 apoyos y 33 rechazos. El texto fue girado a Diputados desde entonces. Todavía no perdió estado parlamentario y deja un hilo que el Gobierno podría retomar para introducirle nuevas modificaciones y explorar la composición de nueve, el mismo número que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El texto aprobado en septiembre del 2022, cuando se estaba por cumplir un año de la renuncia de Highton, también establece que el Senado deberá prestar acuerdo a los demás integrantes que nomine el Ejecutivo tal como lo exige la Constitución, pero "contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género". La iniciativa planteaba que los miembros que estaban iban a seguir en sus cargos. Si Diputados tomaba el guante deberían haberse nombrado otros 11 cortesanos, pero esa instancia sigue abierta.

corte suprema.jpg Desde el Gobierno ya decidieron quiénes estarán postulados para la Corte Suprema de Justicia.

En el oficialismo no se muestran seguros de retomar un proyecto que había impulsado Fernández. En la votación del Senado hay algunos rastros que no pasan inadvertidos para la Casa Rosada, porque quedó claro que el peronismo estaba dispuesto a ampliar la Corte, incluso con el apoyo de aliados esquivos, como Juntos Somos Río Negro. En 2022 estaba representado por Alberto Weretilneck, antes de que volviera a pelear por la gobernación de la provincia. El entonces senador fue uno de los que obligó al Gobierno a reducir su aspiración de 25 a 15 miembros. Desde el año pasado esa banca sigue en manos del rionegrismo, pero por cuenta de Mónica Silva. ¿Qué pasará con esas voluntades provinciales que apoyaron una apliación de la corte hace dos años? ¿Estarían dispuestos y dispuestas a rediscutir una composición de nueve? ¿Cómo será la negociación entre los cambios del máximo tribunal y los pliegos de Lijo y García Mansilla?

En Balcarce 50 creen que cruzar los dos pliegos con la ampliación de la Corte podría oxigenar una discusión que, hasta ahora, está condicionada por las críticas contra Lijo y el pacto que Milei banca para sumar los votos que lo transformen en cortesano. La ofensiva de los exsocios de Juntos por el Cambio ya comenzó, pero no entró en su fase definitiva. El expresidente Mauricio Macri podría sumarse al operativo contra Lijo, pero hasta ahora no se ha manifestado públicamente.

Falta que se active la audiencia pública para los dos pliegos y comience el debate en la Comisión de Acuerdos. En ese momento comenzarán los poroteos más delicados para saber hasta donde el oficialismo podrá sortear la inquina de JxC y preservar un silencioso acuerdo con el panperonismo.

congreso (1).jpg La reforma electoral, modificaciones en la edad de imputabilidad y la Corte Suprema, parte de la agenda legislativa.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta sólo tiene siete voluntades y solo cuenta con seis para bancar a Lijo y a García Mansilla. El formoseño Francisco Paoltroni ya anticipó que votará en contra del juez federal y prefiere apoyar la propuesta de la cordobesa Alejandra Vigo. La esposa del exgobernador Juan Schiaretti propone aplicar el cupo femenino para que la vacante de Highton de Nolasco sea cubierta por una mujer y evitar que Milei impulse una Corte sólo integrada por hombres. Sería una canaleta de dudoso éxito, pero suficientemente útil para sembrar más dudas sobre la capacidad del oficialismo para sumar los votos necesarios.

Milei no quería una Corte con cinco integrantes varones, pero todas las juristas que fueron consultadas dieron un paso al costado. Preferían quedarse donde estaban antes que ser nominadas por el presidente de ultraderecha.