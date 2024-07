El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los resultados electorales en Venezuela

Luego, la modelo se mostró en contra del gobierno chavista de Maduro y lo trató de dictador: “Mi gente, nunca hubo en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Y bueno, nada. Estoy muy triste”, fueron sus palabras exactas. Además, contó detalles que se desconocían de cómo la afectó esta situación.

Embed

En específico contó que después del casamiento de Oriana y Dybala se enfermó, pero que esta situación empeoró su estado. Por otro lado, también explicó: “Quería decirle a mis amigos que me llaman, a mis amigos de conductores de programas que seguramente, por supuesto, quisieran tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de política porque, o sea, no estoy hablando de nadie, no hablo del casamiento de mi hija, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada. Todo lo contrario”.

Para cerrar su desgarrador mensaje, Catherine le habló a corazón abierto a sus hermanos: “Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Que si ganó Maduro, bueno, chévere. Si ganó María Corina, bueno, por favor".

Con denuncia de fraude Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela

Los venezolanos concurrieron a las urnas y tras una larga jornada de tensión y espera por los resultados de las elecciones, las primeras cifras oficiales dieron ganador al actual presidente Nicolás Maduro, que superó por 8 puntos al dirigente opositor Edmundo González Urrutia.

Los comicios finalizaron a las 18 (19 hora argentina) y recién seis horas después se dieron a conocer los números oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Embed #EnVivo | Mensaje al Pueblo Venezolano luego de la extraordinaria jornada democrática de Elecciones Presidenciales 2024. https://t.co/P3vcR80j86 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

La oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado denunció irregularidades en la carga de los datos y durante las seis horas posteriores a finalizados los comicios reclamó en varias oportunidades que la administración de Maduro diera a conocer los resultados oficiales.

"Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio de paz", resaltó el postulante opositor en su cuenta de la red social X antes de la difusión de números.

Poco después, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció pasada la 1 que el presidente Maduro se quedaba con la victoria electoral por sobre González Urrutia.

Escrutadas el 80 por ciento de los votos, el mandatario bolivariano obtuvo la reelección con el 51,20 por ciento, mientras que González Urrutia sacó el 44 por ciento.

Amoroso afirmó que se atrasó la carga de cifras porque se produjo una "agresión en contra del sistema de datos". Detalló, además, que la tendencia era "contundente e irreversible" y aseguró que participó el 59 por ciento del padrón.

La comunidad internacional siguió de cerca la situación y aguardó con expectativa la carga de los números finales.

La Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Ecuador exhortaron al gobierno de Maduro a aceptar los resultados y a garantizar un conteo transparente, en un comunicado firmado de manera conjunta.

Recién después de conocidos los primeros resultados, el presidente venezolano salió a hablar en su búnker. "No podrán con la dignidad del pueblo venezolano. El sistema electoral tiene un altísimo nivel de fidelidad", subrayó Maduro, y recordó que Venezuela nunca se metió en "asuntos de otros países".

"Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos y la vida soberada de Venezuela, respeto a la voluntad popular", reclamó el dirigente chavista.