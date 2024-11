El Dipy se defendió tras la denuncia de abuso sexual en su contra: "decidí salir a hablar"

"Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas", comenzó el cantante en el programa de Mariana Fabbiani.

Embed - El Dipy ROMPE el SILENCIO tras ser PROCESADO por AGRESIÓN SEXUAL

“Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez. Todos nos preguntamos por qué hizo esta denuncia. Creo que la hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí”, detalló.

Y finalmente, habló sobre su respuesta judicial: "Hicimos una apelación. Yo soy una persona que no soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté para que me den un abogado en la defensoría. Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios".

El Dipy. Javier Milei..jpg El Dipy, afín al Gobierno de Javier Milei.

La denuncia por abuso sexual

De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante fue identificada como M.C.A.M., quien dijo haber conocida al cantante de cumbia en un bar en octubre de 2023.

“Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza”, empieza la declaración.

En la presentación que tramita en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional, la denunciante dijo que volvió a ver a El Dipy tras el triunfo de Milei en el ballotage, según información de La Política Online.

La mujer, de 34 años, contó que estaba sin trabajo y que tuvo que empezar a vender electrodomésticos para poder llegar a fin de mes. Fue ahí cuando, según la denuncia, el músico le ofreció un cargo público.

El Dipy.

"Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral", dijo.

A inicios de este año, la denunciante dijo que le contó a El Dipy que estaba complicada por una orden de desalojo por no poder pagar el alquiler de su departamento. "Entonces, me repitió que trabajaría con él en el Estado, utilizando mi hipervulnerabilidad para extorsionarme y manipularme, diciéndome las veces que me citaba que, si no me reunía con él, no me daría trabajo", agregó.

Así, sostuvo que el 15 de marzo pasado, el músico la citó en su casa para darle novedades sobre el trabajo y se produjo el primer episodio de abuso.

"Cuando llegué a su departamento subimos al primer piso, él cerró la puerta con llave. Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar", dijo.

La denunciante detalló que los otros dos hechos se produjeron el 17 de abril y 16 de mayo, bajo circunstancias similares a la primera.