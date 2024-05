El dólar aceleró en mayo y cerró con una suba del 17% mensual

Durante mayo los dólares avanzaron a buen ritmo , algo que no se veía desde enero. Los dólares libres se apreciaron durante el quinto mes del año entre 14 y 17% y las brechas respecto del dólar mayorista se estiraron casi al 40% .

No obstante, siguen bastante retrasados respecto a la inflación acumulada en 2024.

Sin embargo, en la comparación con la inflación, el blue en 2024 se apreció un 19,5% contra un 72% acumulado de inflación.

dolares cajero.jpg

En el caso de los dólares financieros, este viernes cerraron con un fuerte aumento del orden del 3% para cortar una racha de tres jornadas a la baja. De esta manera también cerraron su mayor suba mensual desde enero.

El desarme de plazos fijos por las constantes bajas de tasas, la incertidumbre respecto de la aprobación de la Ley Bases, que recién consiguió dictamen dos días antes del cierre del mes, y una liquidación por exportaciones menor a la esperada impulsaron a los tipos de cambio alternativos durante el quinto mes del año.

Este viernes el dólar MEP subió $34,23 o 2,9% para cerrar el mes en $1.216,94, lo que significó un alza en el mes de casi 17% o $176 pesos.

En el caso del Contado con liquidación el aumento fue mayor aún. Cerró el mes en la zona de $1252,47, con un avance en el día de hoy de casi 40 pesos (+3,25%). A lo largo de mayo subió $160 pesos o 14,7% y cerró el mes como el más caro de los dólares libres.

Con estas apreciaciones de mayo, las brechas quedaron entre 36% y 40% según el tipo de dólar, mientras que a fines de abril estaban en el orden del 18% al 24%.

dolar mep.jpg

Por su parte, el dólar mayorista avanzó $1,50 para cerrar el mes en $895,50. En mayo el dólar mayorista subió 2,17% y en el año acumula aumento del 10,77% cumpliendo con el crawling peg del 2% mensual.

El valor del billete en el Banco Nación cerró a $914 y en el promedio de los bancos en $933,76.

El Banco Central tuvo que salir a vender dólares

Al Banco Central le está costando cada vez más hacerse de divisas en el mercado, y de hecho hoy se fue vendedor del mercado por segunda vez en la semana y sexta vez en la era Milei.

El BCRA terminó la última rueda de la semana y del mes con ventas por US$ 52 millones para atender la demanda en el mercado.

Dólar. Banco Central.jpg

En la semana tuvo un saldo positivo de US$ 115 millones, en mayo compró US$ 2.522 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.246 millones.

El operador de cambios de PR, Gustavo Quintana, indicó que "el cierre del mes y liquidación de posiciones que vencieron hoy alimentaron la demanda de divisas y requirieron del auxilio oficial para compensar el faltante".

La dificultad de la autoridad monetaria para acumular dólares se está haciendo cada vez más notoria. El mes que concluye hoy, de los cinco meses completos de Milei al mando del Gobierno, es el cuarto peor en cuestiones de compras en el mercado.