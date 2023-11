Live Blog Post Cierre al alza La divisa marginal cerró a $1.030 para la compra y $1.080 para la venta, después de revertir una caída de $10 en el inicio de la rueda y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 201,46%. El dólar paralelo cerró con una suba de 5 pesos y se mantiene por encima de los tipos de cambio financieros. En la bolsa porteña, el dólar MEP o bolsa sube con fuerza, alcanzo por primera vez los $1.000 y luego revirtió la tendencia, pero se mantiene por segunda jornada consecutiva por arriba del dólar Contado con Liquidación. El dólar MEP alcanzó los $ 1.008,6 para después bajar hasta los $ 981,17, lo que equivale a una suba del 5%, y la brecha con el oficial se ubica en torno al 180%, mientras que el Contado con Liquidación aumenta hasta los $ 929,93, con un alza de un 5,6% y el spread con el oficial se ubica en el 165,8%. El Banco Central compró hoy US$ 8 millones y alcanzó la segunda serie más extensa del año: con 17 ruedas consecutivas acumuló un saldo positivo de u$s1.058 millones y desde el 14 de agosto las compras superan los u$s1.850 millones.

Live Blog Post Un nuevo salto El dólar blue volvió a mover su cotización y se acomodó en $1.060 para la compra y $1.080 para la venta, subiendo así $5 desde el inicio de la jornada y luego de algunas bajas. dólar.jpg El dólar blue sigue moviéndose. Después de pasar los $1.000, el dólar MEP volvió a bajar y se acomodó en $981,17; mientras que el dólar cripto sigue en la franja entre $950 y $975.

Live Blog Post El MEP supera un récord El dólar MEP superó los $1.000 y cotiza a $1.031, con un alza del 10,8% respecto al cierre de la víspera. La tendencia se insinuó desde el inicio de la rueda y el mercado espera por la reacción del Banco Central y una eventual intervención para forzar una baja del precio. En tanto el Contado con Liquidación -que es el utilizado por las empresas- avanza 9,6% y alcanza un precio de $966,4.

Live Blog Post Los primeros movimientos El dólar blue abrió la rueda de este miércoles en $1.070, con una baja de $5 respecto del cierre de la víspera. Sin embargo, algunas horas después, retrocedió hasta los $1.045 para la compra y $1.065 para la venta. Esto indica también una baja de $10. dddd.jpg Los primeros movimientos del dólar blue fueron a la baja. En tanto, el dólar MEP inició las operaciones en la Bolsa de Comercio con una suba de 5% a $983,77 y el Contado con Liquidación avanza 2,4% a $904,46.

Live Blog Post El dólar futuro, una clave Los ojos de los inversores también estarán puestos en la cotización del dólar futuro que llegó a $790 a fines de diciembre, lo que presume una devaluación de 111% del dólar oficial. El mercado interpreta que esta depreciación será responsabilidad del próximo gobierno ya que para fin de noviembre las operaciones se pactaron en $368.

Además, el dólar mayorista ajustado por el Banco Central tiene un valor de $355,95; y las reservas brutas son de $21.636 millones.

¿Qué es el dólar blue?

En primer lugar, el "Dólar Blue" es el mercado marginal de divisas, un mercado negro sin regulación estatal. Su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros canales, con estimaciones que hablan de un volumen diario de entre $3 y $4 millones. A pesar de su tamaño reducido, su influencia en la economía es significativa, ya que sirve de referencia para tomar decisiones y moldear expectativas.

Por otro lado, en el mercado financiero, donde se pueden realizar compras formales de divisas, no hay restricciones en términos de cantidad. Cualquier persona con una cuenta en dólares puede acceder a este mercado. Dentro de este mercado, existen dos opciones principales: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar MEP se mantiene dentro de la plaza financiera local argentina y requiere la compra de bonos, letras o cedears en pesos como parte del proceso. Una vez comprados, estos activos pueden ser vendidos por dólares, incluso retirados en efectivo, después de un período de espera de 24 horas.

Por otro lado, el dólar CCL se mantiene fuera de Argentina y se adquiere a través de la compra de activos identificados con la letra "C." Estos activos requieren un período de espera de tres días antes de que las divisas puedan ser liquidadas.

Sin embargo, existen restricciones que limitan la capacidad de operar en estos mercados financieros, similares a las que rigen para el "Dólar Ahorro." Estas restricciones incluyen no haber utilizado la cuota de $200 para compras de dólares en los últimos 90 días, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no recibir beneficios de tarifas sociales, no ser beneficiario de planes sociales y tener ingresos declarados. Estas operaciones están sujetas a regulaciones y deben llevarse a cabo de manera transparente.