El dólar oficial marcó el valor más bajo en un mes

El tipo de cambio oficial cotizó a $1470, en el Banco Nación, una cifra que no se veía desde mediados de diciembre del año pasado.

El dólar oficial volvió a caer este jueves y alcanzó su nivel más bajo en el último mes , a pesar de las fuertes compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el inicio del año. La tendencia descendente se reflejó tanto en el mercado oficial como en los tipos de cambio financieros, mientras que el riesgo país retrocedió y los bonos en dólares mostraron una leve recuperación .

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró este día a $1442,34 , con una baja de $11,08 (-0,76%) respecto de la jornada del miércoles. Este movimiento amplió la distancia frente al techo de la banda de flotación, actualmente ubicado en $1544,94 y llevó la brecha al 7,1% , el mayor margen desde comienzos de noviembre.

En paralelo, el dólar oficial minorista en el Banco Nación se ofreció a $1470 , con una caída de $10 (-0,7%) , un valor que no se registraba desde mediados de diciembre. En el promedio del sistema financiero, la cotización se ubicó en $1477,13 , según datos del BCRA.

Desde el mercado aseguran que la baja se dio en un contexto de volumen operado reducido, combinado con compras significativas del Banco Central, que el miércoles sumó US$187 millones, la adquisición diaria más importante desde marzo del año pasado. Analistas económicos señalaron que este comportamiento sugiere la utilización de operaciones en bloque, una herramienta prevista dentro de la actual fase de remonetización.

BCRA.jpg

La tendencia descendente también se replicó en los dólares financieros. El MEP operó en torno a $1473,84, con una baja cercana al 0,5%, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta $1513,10 (-1%). En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1510, con una leve caída de $5 respecto del cierre anterior.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares cortaron una racha negativa y mostraron subas moderadas. Los Bonares avanzaron hasta 0,71% y los Globales registraron mejoras de hasta 0,75%, lo que permitió una baja del riesgo país, que descendió 14 puntos y se ubicó en 572 unidades.

Distinta fue la dinámica en la Bolsa porteña, donde el S&P Merval cayó 0,8%, en una rueda negativa para los papeles líderes, con bajas destacadas en Pampa Energía, IRSA y Cresud. El tono adverso también se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, con retrocesos en los ADR de Central Puerto, Globant, Tenaris y Cresud.

dolares celular "Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente con ARCA", dijo el hombre que tuvo esta millonaria cifra en su cuenta.

El escenario financiero reflejó así una jornada marcada por la calma cambiaria, el fortalecimiento de reservas y una mejora parcial en los activos de deuda, aunque con presión vendedora en el mercado accionario, en un contexto de expectativa por la evolución de la política monetaria y cambiaria en las próximas semanas.

Adiós a los aranceles a la importación de celulares

Por decisión del Gobierno Nacional, desde este jueves los celulares importados ingresarán al país sin aranceles. La medida completa el esquema dispuesto por el Decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total para el 15 de enero.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo. “Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

También destacó la medida el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X: “Los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”.