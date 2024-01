Live Blog Post

A cuánto cotiza el dólar

La cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $853,14 para la venta y de $794,54 para la compra.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" subió $15 con respecto al miércoles, en $1.020 para la venta y $1000 para la compra.

Por su parte, el denominado dólar tarjeta para compras en el exterior avanzó al final de la jornada 0,6%, en $1.330,40 por dólar.

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 346,787 millones; en el sector de del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 66 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 359 millones