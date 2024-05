El drama de los alquileres: "Los jóvenes vuelven a vivir con los padres y los adultos mayores con los hijos"

Los precios de los alquileres continúan generando controversia, debido a los altos precios a los que escalaron en los últimos meses. Así, cada vez más personas no pueden pagar los fuertes aumentos que llegan con las renovaciones de contratos y tienen que buscar alternativas para ahorrar.

"Lo que está sucediendo es lo que iba a suceder si se llevaba adelante un modelo como el que se está llevando adelante, que es la desregulación de las condiciones para alquiler", dijo y señaló, en declaraciones radiales, que Argentina es el "único país en el mundo donde no hay reglas para alquilar viviendas, que es lo que quiera el mercado", a lo que se suman "todas las medidas económicas, aumentos de tarifas, aumento de los alimentos, de las prepagas, del costo de vida".

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario. Desde abril los precios de los alquileres comenzaron a subir sin ningún tipo de control, según Gervasio Muñoz.

"Obviamente que eso va hacia un solo lugar, que es la felicidad del mercado inmobiliario y la crisis social. Gente que hace negocios con la propiedad de una persona y con la necesidad de otro", sumó.

Ante esto, se concretó la presentación de un recurso de amparo en la Corte Suprema para que declare nulo el decreto. "Esperamos que lo declaren inconstitucional, aunque realmente tenemos pocas esperanzas de que la Justicia falle a nuestro favor, pero es todo lo que se puede hacer en el ámbito judicial", explicó Muñoz.

Alquileres: los desalojos se volvieron frecuentes

El representante de los inquilinos señalo que hoy en día "suceden varias cosas" que conducen a los incrementos desmedidos de los alquileres. "En principio hay que tener en claro que no hay un índice, por lo tanto, empieza una dispersión de cantidades muy fuertes. Tenés contratos que actualizan cada tres meses, cada cuatro meses, también tenés contratos de seis meses, de un año, de dos años. Tenés actualizaciones por el dólar, por la inflación, por el precio de la carne, por el precio de la nafta. Hoy hay un universo de condiciones de alquiler muy, pero muy diverso", indicó.

"Lo que está pasando en términos económicos es que no hay forma de sostener los aumentos en los precios de los alquileres y que hay mucho desalojo judicial y mucho desalojo económico", sostuvo.

ON - Alquileres (1).jpg Omar Novoa

En este sentido, detalló: "Cuando hablamos de desalojo económico me refiero a estar viviendo en una casa y que te digan: 'Para renovarte, te tengo que aumentar un 400%'. Entonces, cuando te dicen que vas a pasar de pagar 200 mil a 800 mil, por ejemplo, no te queda otra que desocupar la vivienda y, si no tenés donde irte, ahí empieza toda una situación dramática que es lo que empezó a suceder a partir de abril en los sectores más vulnerables".

Según dijo, en los últimos meses han ocurrido muchos desalojos de personas que no tienen dónde ir. "Se quedan hasta que la Justicia los desaloja. Esta situación la atraviesan muchas familias con algún integrante con discapacidad, los abuelos, los jóvenes. Esos sectores están siendo muy golpeados", concluyó.