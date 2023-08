El dramático relato de la madre de la chica atacada a machetazos

La mujer contó que el agresor tiene una familia disfuncional, que había intentado pedir ayuda y no fue escuchado. La víctima se encuentra bien.

La madre de la adolescente atacada con un machete por un compañero en una escuela dentro de un barrio cerrado de Escobar , contó cómo fue la secuencia en la que también terminó herida una docente . La mujer alertó que el agresor, de 14 años, tiene una familia disfuncional, que había intentado pedir ayuda y que no fue escuchado.

Desde la puerta del Centro Urbano Barracas de Escobar (Cube) donde funciona la Escuela N°11, la mujer contó en una entrevista con TN: “Yo me enteré porque recibí el llamado de un compañero de mi hija que me dijo que había sido atacada con un machete. Yo pensé que era una broma. Pero nunca me hicieron una broma de este estilo”.