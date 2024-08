El duro mensaje de Esteban Lamothe a Javier Milei, con insultos y amenaza de piñas incluidas

GIKGIq1WMAIQjus.jfif En marzo, Javier Milei había subido esta imagen a su cuenta, cruzando a Esteban Lamothe.

Analizando la imagen, Lamothe explicó que "pone esa foto, y pone al lado la foto de las manos de un obrero. Como si aparte... eso también es ser racista. Como decir 'los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas'. Si, obvio, son los que ponen el pecho a un trabajo re difícil. Está todo mal en ese tuit de él".

Esteban Lamothe, a fondo contra el Presidente

Sin embargo, Lamothe no se detuvo ahí y siguió apuntando contra el Presidente. "Manos que tienen subsidio las mías, así todas blanquitas, como las manos que generan subsidios. No, qué se yo, me enojé... después se me pasó. Después ves que el presidente dice cualquier cosa. Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda", expresó.

Si bien tras esta frase aseguró que "ahí me relajé", pasaron apenas unos instantes antes de lanzar una buena cantidad de improperios.

"Es un boludo, un cara de chota que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene, o sea chau...".

Para continuar descalificando a Milei, aseguró que "yo sigo esperando la v corta que dijo porque hizo así (el gesto de la mano hacia abajo) y se quedó ahí. El dijo que iba a hacer pum pero falta la v corta".

Si bien Lamothe aseguró ser fanático del boxeo (incluso tiene tatuado al multicampeón filipino Manny Pacquiao), sus promesas de "piñas" al Presidente le generaron numerosas críticas en las redes sociales.

El antecedente

Antes de las elecciones del 22 de octubre, Esteban Lamothe se había pronunciado en contra del nuevo presidente. “No voten a (Javier) Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”, había pedido el actor por ese entonces.

Tras el polémico posteo de aquel 8 de marzo, Lamothe respondió por redes. En aquella oportunidad, el actor aclaró que “la foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente Javier Milei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”.