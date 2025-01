El escritor Eduardo Sacheri asegura que no está muerto

La respuesta del autor

sacheri.jpg El mensaje de Eduardo Sacheri luego de su falsa muerte.

Frente a la conmoción que generó el rumor, Eduardo Sacheri utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para aclarar que la información era falsa. En un mensaje breve, directo y con tono humorístico, el escritor afirmó:

"Hola a todos! Me acabo de enterar de que un idiota en esta red anda diciendo que acabo de fallecer. Me siento medio tonto avisando que ‘sigo vivo’ pero prefiero eso que el equívoco. Abrazo y buen día".

Además, añadió: "Un montón de gente preocupada por mi eventual partida (gente cuyo afecto agradezco) y yo que me quedo preocupado porque no le puse tilde a 'equívoco'. Me cacho en diez...".

Con estas palabras, no solo desmintió la información, sino que también alivió la tensión que había causado la noticia entre quienes lo siguen. Su respuesta reflejó gratitud hacia quienes se preocuparon por su estado y utilizó el humor como recurso para desdramatizar la situación.

Sobre Eduardo Sacheri

Eduardo Sacheri es una figura central de la literatura contemporánea en Argentina. Historiador de formación y escritor de profesión, se ha destacado por narrar historias que conectan con las experiencias cotidianas y los valores compartidos por muchas personas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Noche de la Usina, ganadora del Premio Alfaguara de Novela en 2016, y La pregunta de sus ojos, que fue adaptada al cine bajo el título El secreto de sus ojos. Esta película, dirigida por Juan José Campanella, recibió el Premio Óscar a la Mejor Película Internacional en 2010, lo que proyectó aún más la carrera de Sacheri en el ámbito cultural.

Eduardo Sacheri.png

Además de su faceta como escritor, Sacheri ha trabajado como guionista en producciones cinematográficas y ha participado en proyectos que exploran la historia reciente y las tradiciones del país. Su obra destaca por abordar temas como la amistad, la justicia y la relación de las personas con su entorno social.

Este episodio resalta los riesgos asociados con la difusión de noticias no verificadas en el ecosistema digital. La viralización de rumores sobre la muerte de Sacheri no solo genera confusión entre el público, sino que también afecta emocionalmente a las personas involucradas.

La respuesta del escritor pone en relieve la importancia de verificar la información antes de compartirla. En un contexto donde las redes sociales son la principal fuente de noticias para muchas personas, es fundamental adoptar una actitud crítica frente a los contenidos que circulan. Sacheri, lejos de quedarse en la incomodidad del momento, optó por responder con humor y transparencia, ofreciendo un ejemplo de cómo enfrentar este tipo de situaciones con dignidad y calidez.