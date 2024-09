El futbolista de Chubut que llegó a jugar en Primera al lado de Guardiola y se convirtió en su amigo

Desde Germinal, Yllana pasó a las categorías formativas de Newell's Old Boys de Rosario, pero volvió al club de Rawson para jugar un Torneo del Interior de la AFA en 1993.

Screenshot_3.jpg El primer carnet de Yillana, federado en la Liga del Valle de Chubut.

Allí, sus condiciones llamaron la atención de Gimnasia y Esgrima La Plata, que lo incorporó a su plantel y donde sería parte importante del equipo que, dirigido por Carlos Griguol, alcanzó tres subcampeonatos en la década del 90.

El camino hacia Italia

Afianzado como un mediocampista fuerte, alto y de buen pie, Yllana llegó a ser convocado a la Selección Argentina por Daniel Passarella, y se le abrieron las puertas del fútbol europeo.

Su primer destino fue el Brescia, en Italia, donde estuvo entre 1999 y 2002. A ese equipo chico del norte italiano, en 2001 llegó Josep “Pep” Guardiola, quien con 30 años empezaba a recorrer mundo tras su larga trayectoria en el Barcelona.

Era un equipo humilde que, con viejas figuras como Roberto Baggio y futuras estrellas como Andrea Pirlo y Luca Toni, por primera vez logró mantenerse cuatro años seguidos en Primera. Dentro de ese grupo, Guardiola se hizo muy amigo de Andrés, quizá por el idioma, o por la posición cercana en el mediocampo.

Hablando de Chubut con Pep

“Era un tipo que no paraba de hablar en todo el día, muy preguntón, ja… Nos llevábamos muy bien fuera de la cancha, era una persona con una gran humildad. Quería saber todo. Me preguntaba de qué región de Argentina venía, cómo era Rawson, el lugar donde nací…”, cuenta Yllana en el libro Che Pep – La conexión de Guardiola con el fútbol argentino, escrito por el periodista Vicente Muglia.

Screenshot_2.jpg Un pibe que la rompía en Chubut: Andrés Yllana en Germinal de Rawson.

“Del fútbol argentino también charlábamos -agrega Yllana en el libro-. Me hablaba del piso seco de las canchas de nuestro país como algo que no favorecía el buen juego. Yo le decía que el césped de las canchas del fútbol argentino solía estar alto en la gran mayoría de los estadios. No estaba de acuerdo con eso”.

La relación que se forjó entre Pep Guardiola y Andrés Yllana fue tan fuerte que, cuando el catalán dejó el Brescia para pasar a la Roma -luego seguiría su periplo por las ligas de Catar y México-, le dejó su camiseta firmada, con la siguiente dedicatoria: “Yo tuve el placer de jugar con vos. Con mucho afecto, Pep”.

Yllana, por su parte, siguió su camino en el Hellas Verona y luego volvió a Gimnasia y Esgrima y pasó por Belgrano de Córdoba, Arsenal de Sarandí y Nueva Chicago, donde se retiró en 2008.