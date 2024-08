El Gobierno anunció la serie de Javier Milei: ¡Mirá el trailer!

El trailer de la serie de Javier Milei

La cuenta oficial de la serie en X e Instagram es @Milei_Serie. Allí se publicarán todas las novedades, se estrenarán los episodios y se compartirá material de archivo histórico e inédito sobre Milei. El comunicado oficial explicó que se tomó esta decisión para “apoyar la libertad de expresión que existe en las redes por sobre el control ideológico que existe en las plataformas de streaming tradicionales”.

SE VIENE LA SERIE...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/ehxZP7YNn6 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2024

Todo el material que se utilizó para la serie se sacó de transmisiones oficiales, del aporte de seguidores libertarios y sobre todo de los videos que grabó Oría con su organización Unidad de Difusion Liberal.

“A las 18 los gordos máximos sonarán el cuerno de batalla para LAS FUERZAS DEL CIELO. Todos a alistarse. Se viene el estallido”, escribió Oría en su cuenta de X (exTwitter) para adelantar el trailer de la serie que iba a ser publicado originalmente el 6 de agosto.

Sin embargo, las personas que forman parte del Gobierno y de la creación de la serie pospusieron el estreno porque ese mismo día la ex primera dama, Fabiola Yañez, denunció a Alberto Fernández por violencia de género.

Cruces entre Javier Milei y Martín Tetaz

Fiel a su estilo, Javier Milei se cruzó en X con el diputado Martín Tetaz por un supuesto chiste que hizo el presidente sobre pedofilia, en un momento en que el tema está candente por la denuncia que le hicieron al diputado libertario Germán Kizcka.

Martín Tetaz sobre la foto suya junto a Kiczka que retuiteó Milei:



"Son las agresiones que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer muchos me decían 'contestale algo', pero no vale la pena. La mejor respuesta es dejarlo expuesto", dijo Tetaz en diálogo con María O'Donnell. pic.twitter.com/B0iZZFJHB9 — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) August 27, 2024

“Las agresiones me parece que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer (lunes) muchos me decían ‘contéstale algo’ y yo decía que no vale la pena porque la mejor respuesta es dejarlo expuesto, que se muestre la agenda y que quede claro dónde quieren instalar la agenda de la discusión. Todo esto pasa cuando estamos discutiendo cómo se van a financiar las jubilaciones y el Congreso acaba de aprobar una ley que al Gobierno no le gusta”, dijo Tetaz este martes en diálogo con Urbana Play.

El Presidente después replicó otros posteos en X para refutar cualquier vínculo del diputado con los libertarios y cargó contra los medios. “Pregunta: ¿por qué pensás que los medios que dejaron de percibir pauta en el gobierno de Milei comparten la búsqueda de un pedófilo que fue candidato de Juntos por el Cambio diciendo repetitivamente que es libertario? ¿Raro, no?”, escribió el usuario “Stanley del 56%”.