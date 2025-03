El gobierno de Axel Kicillof dará un subsidio a los afectados por el temporal en Bahía Blanca

El dinero tiene como fin ser destinado a los vecinos que sufrieron pérdidas de materiales tanto en la estructura de las casas como en electrodomésticos y muebles, entre otras necesidades. No será necesario ni obligatorio hacer rendición de cuentas para lo cual se invierta el dinero.

Además, desde el gobierno agregaron una advertencia para que quienes se inscriban no caigan en estafas: "Es importante aclarar que no se solicitan datos de número de cuenta ni ningún otro dato bancario, sólo si quien solicita tiene o no cuenta en Banco Provincia para realizar allí el pago del subsidio", informaron las autoridades competentes.