El Gobierno confirmó que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK)

"Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner (N. del R: el nombre oficial no incluye Néstor), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se dará paso a un nuevo nombre", informó el portavoz.

Adorni sobre el cambio de nombre al CCK.mp4 Manuel Adorni, portavoz del Gobierno, confirmó el cambio de nombre del CCK.

En esta misma línea, Adorni confirmó que aún no se tomó la decisión de cuál será el nuevo nombre. "No está definido, cuando lo definamos por supuesto se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal", expresó.