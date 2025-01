El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: qué proyectos se van a debatir

Ley Antimafias : un proyecto para abordar el crimen organizado en el país.

Juicio en ausencia : modificaciones al Código Procesal Penal para regular este procedimiento.

Régimen de reiterancia y unificación de condenas : cambios en la normativa penal que establecen criterios sobre acumulación de penas.

Reforma para el fortalecimiento electoral : una iniciativa destinada a mejorar los procesos democráticos.

Ficha Limpia : un proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca establecer requisitos para los candidatos a cargos públicos.

Compensación e índice de actualización de quebrantos : una propuesta económica que se remitirá próximamente al Congreso.

Pliegos para acuerdos en el Senado: análisis de designaciones y promociones que requieren el aval del Senado, entre los que podría destacarse alguna de las propuestas del Gobierno para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El debate sobre Ficha Limpia

Uno de los debates del último tiempo, tiene que ver con el proyecto de Ficha Limpia, en primera instancia promovido por el PRO y no respaldado por el oficialismo. Finalmente, La Libertad Avaza irá con un proyecto propio, con parte de la iniciativa presentada previamente.

La diputada Silvia Lospennato había presentado el proyecto de Ficha Limpia. Se tratará junto a las PASO en las extraordinarias. Tras eso, el presidente Javier Milei habló por teléfono con Lospennato para comprometerse a armar e impulsar un nuevo proyecto porque el de su autoría tenía aspectos que no compartía.

Lospenatto.jpg Lospenatto aseguró que "habrá ley" y apuntó contra "el club del helicóptero".

No obstante, no estaba claro si el nuevo proyecto iba a entrar en extraordinarias o pasaría para más tarde. A fines de diciembre, Milei recibió a diputados radicales cercanos y les ratificó que este proyecto se iba a tratar, pero no les dio precisiones si sería en extraordinarias o en ordinarias.

La iniciativa tiene como fin impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones.