El Gobierno lanzó una licitación para empezar con la privatización de Tecnópolis

"Nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", señaló Adorni. Los detalles de la decisión.

Este lunes se conoció que e l Gobierno Nacion al, a través de la resolución 98/2025 publicada en el Boletín Oficial, seguirá con el plan para privatizar algunos organismo públicos. En este sentido, se lanzó una licitación para concesionar Tecnópolis .

El parque temático ubicado en el partido bonaerense de Villa Martelli, hará su pase a manos privadas. Según indicó a través de su cuenta de X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Tecnópolis "nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos".

El destino fijado en el pliego contempla el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación , con la posibilidad de sumar, de manera complementaria, propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos y programas de integración comunitaria, siempre que sean compatibles con el uso principal.

La convocatoria fue oficializada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli por 25 años, prorrogables por 12 meses.

Cómo será la concesión de Tecnópolis

Según lo establecido, el contrato tendrá una duración de 25 años con una prórroga única de 12 meses y abarcará un predio con una superficie total aproximada de 509.759,79 metros cuadrados.

Actualmente, el inmueble es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga de mantenerlo y organizar las actividades que se desarrollan allí. El procedimiento licitatorio será llevado adelante por la AABE, en su carácter de órgano rector de la actividad inmobiliaria del Estado nacional, y se realizará de forma íntegramente electrónica a través del sistema COMPR.AR, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.

De acuerdo a lo indicado en Cultura, desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que permitió reducir más del 30% de la dotación (de 333 a 198 empleados) y establecer un esquema de funcionamiento público-privado.

En el marco del proceso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, libre de tasas, gravámenes e impuestos, y determinó además un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal. Los valores fueron establecidos a precios de diciembre de 2025.

Esta decisión se toma luego de que las autoridades nacionales aseguren que el predio "presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado", acumulando, por ejemplo, una deuda superior a los $4.813 millones.

"Contaba con equipamiento faltante por $554 millones -con denuncia judicial en trámite- y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado", señaló el Gobierno.

El pliego establece que el futuro concesionario deberá asumir la gestión del predio a partir del 1° de julio del 2026, respetando los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto del año en curso.

Tecnópolis fue inaugurado en 2011 y ha sido un blanco de críticas en distintas gestiones a raíz de su costo de mantenimiento y utilización del espacio. En ese contexto, el Gobierno busca avanzar con un cambio en su esquema de administración, en línea con su política de reducción del gasto público y reordenamiento de los bienes del Estado.