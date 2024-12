El Gobierno nacional despidió 2400 empleados del Ministerio de Justicia

manuel adorni.jpg Manuel Adorni designó a un centenar de personas y a toda su familia en el Estado.

Además, informó que “se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio, que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos”.

Lo hizo para referirse a situaciones que se estaban viviendo en dos organismos que recibían subsidios por parte del estado. Uno de ellos estaba vinculado con el mercado automotor y el dinero que el Gobierno destinaba hacia la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El otro está en la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien, de acuerdo con las propias palabras de Adorni, “puso fin al monopolio de la UTA en las capacitaciones para los choferes que quieran sacar la licencia de conducir para poder seguir trabajando”.

“El gremio de los choferes recibía 11 mil millones de pesos desde el 2019 solo por las renovaciones anuales obligatorias. Ahora cualquier prestador podrá hacerlo, deberá anotarse en los registros pertinentes. Se termina con el monopolio del sindicato”, agregó. Y dijo: “Donde haya privilegios para pocos, vamos a estar detrás de ellos y los vamos a ir eliminando”.

Milei pidió austeridad para vacacionar a los ministros, pero dos se rebelaron

El presidente Javier Milei no se tomará vacaciones y pidió a su gabinete que no viajen a destinos que puedan reflejar "ostentación". También solicitó que los ministros coordinen sus descansos para que las vacaciones no alteren el funcionamiento del gobierno.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que vacacionará en Disney con sus nietos pese al pedido del presidente. Otro funcionario que será la excepción a la regla impuesta por el presidente es Manuel Adorni, que contó que viajará al exterior tras argumentar que debe evitar la exposición por tener hijos menores de edad.

Tras su solicitud, Bullrich contó que conversó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a posterior, con el mandatario, ante quienes expuso su particularidad y le dieron el visto bueno para ser la excepción a la solicitud.

“Todos saben donde me iba de vacaciones años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y tengo que adaptarme a lugares por el nivel de exposición que tengo”, expresó en una entrevista al canal Todo Noticias.

En la misma línea, agregó: “Hace 15 años tengo la suerte de irme al exterior, con la particularidad de tener hijos chicos. Lo que pidió el presidente fue que seamos razonables, austeros, se utilizaron casos testigos pero solo para ejemplificar”.