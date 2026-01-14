El Gobierno Nacional eliminó tres prepagas del registro oficial

Se trata de nuevas empresas de medicina que se suman al listado de más de 110 compañías dadas de baja por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Desde el 2024, el gobierno de Javier Milei dio de baja más de 110 prepagas.

En el marco de un proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud , el Gobierno Nacional avanzó con la baja de tres empresas de medicina prepaga . La medida fue confirmada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y alcanza a nuevas prepagas que se suman a la lista de las 110 eliminadas del registro oficial .

Según informó el organismo, se inició el procedimiento administrativo para rechazar la inscripción definitiva y dar de baja el registro provisorio que las entidades mantenían para operar como prepagas. La decisión se basa en que las empresas no contaban con afiliados activos, se encontraban inactivas o no habían presentado la documentación obligatoria exigida por la normativa vigente, como padrones de afiliados, balances, estados contables, cartillas médicas y contratos con prestadores.

Desde la Superintendencia explicaron que la medida forma parte de un plan integral para ordenar el esquema sanitario nacional , eliminando del registro a firmas que figuraban habilitadas de manera provisoria, pero que no prestaban servicios reales. En este contexto, remarcaron que el objetivo es llevar claridad y transparencia a los usuarios del sistema de salud privado.

Respecto a las prepagas afectadas, se difundió que serían Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA).

¿Por qué fueron dadas de baja las tres empresas de medicina prepaga?

En el caso de la Obra Social del Personal Aeronáutico, desde la propia entidad aclararon mediante un comunicado que la baja se refiere exclusivamente a la autorización para funcionar como prepaga, otorgada hace más de dos décadas. Además, precisaron que OSPA nunca operó bajo ese formato, por lo que el pedido de baja había sido presentado de forma voluntaria años atrás y recientemente fue oficializado en el Boletín Oficial.

Una situación similar se dio con Sancor Medicina Privada y Staff Médico, que se desprendieron de Sancor Salud. En ambos casos, la solicitud de baja también fue voluntaria, por lo que desde el Gobierno aseguraron que la resolución no genera interrupciones en la cobertura ni afecta a los afiliados.

Con estas resoluciones, ya son más de 110 las compañías de medicina privada y entidades de salud dadas de baja desde el inicio de la actual gestión. Desde fines de 2024, la SSS profundizó los controles y solicitó a las prepagas la presentación de toda la documentación obligatoria, lo que permitió detectar que muchas de las firmas eliminadas figuraban inscriptas de manera provisoria, pero nunca cumplieron con los requisitos formales para operar.

Entre las entidades dadas de baja figuran sociedades anónimas, SRL, mutuales y cooperativas, como Prepasa S.A., Azul Salud S.A., Del Sol S.A., Salud Patagónica S.A., Magna Salud S.R.L., Vivir Medicina Privada S.A., Roma Salud S.A., Medicina Argentina S.A., Veramed SRL, Cardioblas S.A., Formar Salud S.A., Confederal Salud SRL, Noba Pampa Salud SRL, Sid Medical S.A., Centro Salud S.A., además de mutuales y cooperativas como el Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, la Asociación Mutual Bancaria, la Mutual de Docentes Privados, la Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz, la Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) y el Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L., entre otras.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta política apunta a depurar el sistema de salud, eliminar estructuras inactivas y evitar la existencia de prepagas u obras sociales “de papel”, con el objetivo de consolidar un esquema sanitario con mayor control, transparencia y seguridad para los usuarios.