El Gobierno quiere eliminar el financiamiento a partidos políticos

El Gobierno no cuenta con los votos para la reforma del financiamiento.

El proyecto podría incluirse en el debate del Presupuesto 2025, previsto para discutirse en el Congreso. Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversias. Los legisladores de diversas fuerzas políticas ya anticipan que la medida generará un amplio debate, dado que el financiamiento estatal ha sido una práctica establecida en el país durante años.

Recursos a cambio de apoyo

El Gobierno también tiene como objetivo aumentar el presupuesto universitario utilizando los recursos que se obtendrían al eliminar el financiamiento a los partidos. Esta estrategia puede servir como un incentivo para ganar apoyo entre los legisladores que podrían resistirse a la propuesta inicial. Al mostrar la posibilidad de mejorar la educación pública, el Ejecutivo busca equilibrar la balanza y suavizar las tensiones que puedan surgir en el ámbito político.

A pesar de esta intención, la eliminación del financiamiento estatal no es la única modificación que el Gobierno propone. La administración también plantea deshacerse de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que no cuenta con el respaldo necesario en el Congreso para llevar a cabo este cambio. "No nos dan los números", reconoció en declaraciones radiales, subrayando las dificultades que enfrenta el Gobierno para implementar su agenda reformista.

Un panorama complejo

JAVIER MILEI MOVISTAR ARENA.jpg Javier Milei ante un Movistar Arena repleto en su cierre de campaña en 2023.

En el Presupuesto 2023, se asignaron $48.500 millones al Ministerio del Interior para el "Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad". Este monto equivale a aproximadamente 164 millones de dólares. La distribución de estos fondos se realiza de manera equitativa entre las distintas alianzas políticas para la impresión de boletas y, para las actividades de campaña, se reparten con base en los votos obtenidos en elecciones anteriores.

Actualmente, los partidos políticos obtienen financiamiento de dos fuentes: el sector público y el sector privado. La Ley 26.215, que regula el financiamiento de partidos, establece criterios claros sobre cómo se distribuyen los fondos. La mitad de los recursos se reparte equitativamente, mientras que la otra mitad se asigna según el desempeño electoral de cada frente.

La posibilidad de eliminar el financiamiento estatal plantea preguntas sobre la viabilidad de los partidos más pequeños, que podrían enfrentar dificultades para sostener sus actividades sin el apoyo económico del Estado. Además, el acceso a financiamiento privado también se encuentra restringido por diversas regulaciones, lo que podría complicar aún más la situación.