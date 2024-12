El gobierno de Venezuela reconoció que tiene detenido al gendarme argentino

Gallo fue detenido el 8 de diciembre luego de ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja venezolana y su hijo . ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dice. Probablemente, nosotros lo diremos en algún momento”, aseguró Cabello.

Nicolás Maduro y Diosdado Caballero.jpg Nicolás Maduro y Diosdado Caballero, ministro de Interior y Justicia de Venezuela.

Además, el funcionario puso en duda la versión de una visita familiar y se preguntó. “¿A qué venía a Venezuela? Todos ponen una fachada. Tenía su novia, su novio. ¿Usted se quiere casar? Véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió, les dolió. Venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado”, señaló.

“Será causa de guerra. Por Dios. Declárenle la guerra los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esa no es una causa de guerra que le robaron el territorio?”, dijo Cabello. De esa manera, aludió a unas declaraciones de Patricia Bullrich cuando dijo que el gobierno de Javier Milei trabaja “para que esto no se convierta en un casus belli (motivo de guerra), sino que sea realmente un final feliz”.

“Ahora aquí en Venezuela hay una justicia, hay una autoridad, hay una soberanía, una independencia. Y la Cancillería argentina tiene sus formas de ver que hace. Ellos decidieron no tener relaciones con nosotros. Así que dificulta un poco la cosa. De todas maneras, a todos los detenidos en Venezuela se les garantiza sus derechos fundamentales”, aseguró.

Argentina y Venezuela no mantienen vínculos bilaterales desde que el Gobierno venezolano expulsó a los diplomáticos argentinos en agosto, después de que Javier Milei desconoció el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A dónde está el Gendarme detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Según reveló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Agustín Gallo está en Táchira uno de los puntos calientes de la frontera entre Colombia y Venezuela, a más de 650 kilómetros de la capital. El primer destino del gendarme en tierras venezolanas era un aeropuerto de esa ciudad, donde debía tomar un vuelo que lo dejara en Caracas, donde vive desde hace siete meses su esposa junto con un hijo de 2 años.

Se encontraba de vacaciones en su trabajo en la frontera Chile-Argentina, donde cumplía funciones destinado por escuadrón 27 de Gendarmería "Uspallata", de Mendoza.

Además, Bullrich aseguró que el Gobierno ya presentó una denuncia penal contra el régimen de Maduro.

"El Ministerio de Seguridad acaba de presentar una denuncia penal por este secuestro de un miembro de Gendarmería que fue a Venezuela como ciudadano argentino, no como efectivo", sostuvo la funcionaria.