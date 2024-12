El GPS lo guio por error a una favela y fue baleado: cómo está el exfuncionario de Bariloche

image.png

Las investigaciones, informa el portal El Cordillerano, apuntan a que el disparo fue realizado por menores de edad, presuntamente los autores del ataque. Según la policía, Burlon y su familia ingresaron por error del GPS al lugar mientras se dirigían al Cristo Redentor, siendo interceptados por los agresores.

La comunidad de Bariloche y el sector turístico argentino se mantienen en vilo por la evolución del exfuncionario, conocido por su destacada labor en el turismo regional. Por el momento, las autoridades brasileñas continúan trabajando en el esclarecimiento del hecho y en la búsqueda de los responsables.

El intendente de Bariloche se refirió a la tragedia

Este incidente generó conmoción en la comunidad barilochense y llevó al intendente Walter Cortés a manifestarse sobre la situación.

“Me comuniqué con la esposa, la familia, con Daniel Scioli que fue el primero que me llamó. La verdad que es muy triste para nosotros, porque es un hombre íntegro, un vecino”, expresó Cortés a Noticiero Seis.

El intendente cuestionó la inseguridad en ciertos destinos turísticos y advirtió sobre los riesgos que esto implica para los viajeros. “Esto es producto de la inseguridad. Todo el mundo dice, yo me voy a Brasil, pero hay que fijarse primero a qué destino vamos a ir y cuáles son las falencias que tiene, porque a él lo lleva el GPS por no conocer”, señaló.

Cortés subrayó que Bariloche no enfrenta situaciones de este tipo y reafirmó su compromiso con la seguridad local. “La inseguridad hace estas cosas, que acá en Bariloche no tenemos, no hemos llegado a eso. Vamos a trabajar mucho por la seguridad acá, de hecho, me he juntado con Patricia Bullrich para mejorar la seguridad. También con el gobernador, los comisarios y demás”, aseguró el mandatario.

La situación de Burlón, quien se encuentra hospitalizado en Brasil, es seguida de cerca por su familia y allegados. Según explicó Cortés, la esposa del ex secretario le brindó detalles sobre su estado. “Esta situación nos pone muy tristes a todos. Solo el consuelo de que va a salir adelante pese a las complicaciones. La señora anoche me comentó cómo iba la situación y lo seguimos desde cerca. Todo lo que sea necesario, va a tener nuestro respaldo”, concluyó.