El grupo terrorista venezolano "Tren de Aragua" llegó a la Argentina: la pista que investigan

Una investigación federal busca establecer si una facción de l Tren de Aragua, una organización criminal de Venezuela , opera en Argentina . En este marco, se conoció que a mediados de diciembre un venezolano fue detenido por ingresar al país de manera irregular y ser acusado de ser integrante de la organización.

La causa por lavado de dinero y financiamiento criminal ya tiene procesamientos firmes y sumó en los últimos días esta detención que volvió a encender las alarmas. El ciudadano venezolano fue imputado por su ingreso irregular sin documentación personal a través de la provincia de Corrientes, y se le impuso prisión preventiva acusado de ser parte de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

La imputación fue formulada por la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel , junto a los auxiliares fiscales Juan Martin Mariño Fages y Nicolás Marquevich , en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención.

tren de aragua detenido El venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, al ser allanada su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza meses atrás.

La causa comenzó el 20 de diciembre pasado cuando el hombre fue demorado por personal de la Sección Guardia y Patrullaje de la Prefectura Naval (PNA) en el Puerto local de Control de la ciudad correntina de Ituzaingó, indicó el portal Fiscales.

Se conoció que la investigación reconstruyó un sofisticado entramado financiero, basado en transferencias informales de dinero, uso de comercios y sociedades como pantalla, compra de bienes sin justificación económica y envíos de fondos al exterior, con parte de ese dinero estando supuestamente vinculado al Tren de Aragua.

Aunque no está confirmado que el ciudadano venezolano imputado forme parte del grupo procesado en la causa central, su situación refuerza la hipótesis de una presencia activa de la organización en Corrientes.

Tatuajes dudosos y una bala en el abdomen: el venezolano que entró ilegal a la Argentina

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), indicaron que el sospechoso presentaba movimientos migratorios irregulares, antecedentes y elementos de identificación asociados a la banda, lo que llevó al juez a dictar la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El caso es observado como una pieza más de un rompecabezas mayor, que apunta a determinar si la provincia funciona como un núcleo de asentamiento o reorganización de la organización criminal.

Cuando el hombre fue interceptado por fuerzas policiales, sólo tenía en su poder "un certificado de extravío" emitido por la policía de Corrientes el 19 de diciembre. Ese día, el venezolano sospechado dijo haber sido víctima de un robo en Puerto Iguazú, en Misiones y que su verdadera intención no era quedarse en Argentina, sino trasladarse por vía fluvial hacia Paraguay.

Aunque en un primer momento la Fiscalía no obtuvo datos del indocumentado, días más tarde pudieron recabarse datos del imputado que encendieron las alarmas. La Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Venezuela reveló que el sospechado registraba antecedentes policiales desde enero del 2012. En esa ocasión había sido detenido por "portación y ocultamiento de arma de fuego", y en agosto del año posterior por "homicidio intencional".

También descubrieron que llevaba casi 10 años transitando por distintos países de manera irregular. Salió ilegalmente de Venezuela durante el 2017, y durante estos años, pasó por Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, Chile, Canadá y Bolivia.

En este sentido, revelaron que el hombre ya había sido expulsado de Estados Unidos en enero del año pasado, luego de descubrir que había estado de manera ilegal por poco más de un año.

"En aquella ocasión, el hombre sostuvo que había ingresado al país a través de la frontera mexicana y que residía en Canadá con su pareja. En su poder se le incautó un arma blanca y, cuando le hicieron los chequeos médicos, advirtieron que tenía una bala alojada en su abdomen y cerca de 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca, lo cual justificó por ser integrante del Ejército venezolano", destacaron desde la Fiscalía.