El impactante momento en que dos chicos de 13 y 14 años chocaron contra un auto: están graves

Los menores circulaban en moto, sin casco y se encuentran en terapia intensiva. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.

Los menores de edad viajaban sin casco y a gran velocidad.

Dos adolescentes de 13 y 14 años se encuentran en grave estado tras chocar contra un Ford Fiesta. El episodio ocurrió cuando iban a bordo de una moto Honda 250 no redujeron la velocidad y sufrieron el impacto, saliendo despedidos. El brutal momento quedó grabado y ambos están graves.

El violento siniestro ocurrió en la localidad de Villa Elisa, en la zona norte de La Plata. Todo ocurrió alrededor de las 15.30 horas en el cruce de las calles 423 Bis y 14. Los dos chicos sufrieron heridas gravísimas ya que viajaban sin cascos , por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del accidente. Allí se puede observar durante varios segundos que no pasa nadie por el lugar, cuando repentinamente aparece por 423 Bis la moto Honda Tornado 250.

Sin bajar la velocidad, realizaron el cruce de la calle 14 y se encontraron con un Ford Fiesta. El impacto se produjo entre las puertas izquierdas del automóvil y los menores salieron despedidos por el aire, momento que logra verse en el video.

El conductor del auto quedó en estado de shock

Tras el brutal impacto, los menores recibieron asistencia y fueron trasladados de urgencia debido a la gravedad de su estado. Ambos se encuentran en terapia intensiva bajo estado reservado.

Mientras tanto, el conductor del Ford Fiesta permaneció en el lugar luego del choque ya que quedó en estado de shock.

El caso quedó bajo investigación y se busca establecer cómo ocurrió el hecho y quién tenía la prioridad de paso. Hasta el momento no se informó qué fiscalía interviene ni si al conductor del Ford Fiesta se le practicó un test de alcoholemia.

Cuatro menores robaron un auto y chocaron en plena persecución: todo quedó grabado

Una impactante persecución policial fue protagonizada por cuatro adolescentes que robaron el auto de una mujer y terminaron detenidos, tras un operativo cerrojo.

El hecho ocurrió en La Matanza, cuando la víctima, de 38 años, transitaba en un Peugeot 207 bordó por las inmediaciones de Inclán y Ombú. En ese punto, fue abordada por el grupo de chicos, quienes la golpearon y amenazaron con un arma para apoderarse de su auto.

Tras concretar el asalto bajo la modalidad conocida como "piraña", los asaltantes huyeron a bordo del rodado, según informó TN. Según la denuncia, los sospechosos son menores y tienen entre 14 y 16 años.

La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron en inmediaciones de Bermejo y Gavilán. Allí, integrantes del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo lograron detener a los cuatro asaltantes que viajaban en el vehículo.

Como consecuencia del choque, tres de los aprehendidos sufrieron traumatismos y debieron ser trasladados a centros de salud para recibir atención médica. Por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas.

Tras ser detenidos, encontraron las pertenencias que la víctima llevaba al momento del asalto: su cartera, dinero y teléfono celular.