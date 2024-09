El increíble debate Fantino versus Fantino por Aerolíneas Argentinas

La sorpresa viene por el lado de la total contradicción entre ambas posturas. En el video, perfectamente editado, se puede ver como un Fantino anti-Aerolíneas ruega que "no vuelen más" en la línea de bandera; mientras que el Fantino pro-Aerolíneas recuerda la importancia de contar con este servicio incluso cuando pudiera ser deficitario, asegurando que "no todo es el dinero".

El increíble Fantino vs. Fantino

Todo comienza con el Fantino actual pidiendo que "no saquen nunca más un pasaje en Aerolíneas, no vuelen más en Aerolíneas". En este sentido, se queja respecto a que "hay lugares donde no vuela otra línea. Si yo tengo que ir a Bahía, o tengo que agarrar el auto e irme por ruta con un bebé de 5 meses, o me tengo que meter en un avión de Aerolíneas".

Embed Sobre Aerolíneas Argentinas debaten hoy Alejandro Fantino del 2024 versus Alejandro Fantino del 2023... pic.twitter.com/TJAjVDApex — El 9 de Nepal (@El9deNepal) September 10, 2024

Es allí donde el conductor empieza a subir el tono y afirma que "si hay vuelos de otras líneas, no saquen nunca más un puto vuelo de Aerolíneas. Que explote por el aire y se termine de una vez por todas".

Fantino apuntó contra los gremialistas al deslizar "veamos quién le paga el sueldo a Biro. No saquemos más pasajes por Aerolíneas, no seamos boludos. Lamentablemente, del otro lado, como yo, soy usuario de Aerolíneas porque no me queda otra".

"Tengo un vuelo, no sé... Flybondy no sé a qué garcha de hora vuela, entonces no me queda otra que tomarme uno de Aerolíneas; pero si pueden no saquen más por Aerolíneas", señaló cruzando también a las low cost por sus irregularidades en los horarios.

Por último, marcó que "no le engorden más la billetera al gordo impresentable este (por Biro). No viajen más. Que explote por el aire ese gordo, que vaya a laburar con un planeador a DIsney. Que se termine, que no vuele más. Dice vendepatria... ¿Qué vendepatria? Chupame la pija vendepatria".

Un contraste claro

Cuando se repasa el Fantino 2023, la situación cambia. "Yo no estoy de acuerdo con privatizar Aerolíneas Argentinas", comienza el conductor, asegurando que "como tipo del interior, sé profundamente que hay lugares... a ver, casi todos los países tienen su línea de bandera".

Fantino Vegetti portada.jpg Alejandro Fantino, habitué de las polémicas, analizó la cuestión Aerolíneas Argentinas.

Allí se pone reflexivo y desliza que "hay lugares en donde Aerolíneas no va a volar realmente si se privatiza. Sauce Viejo, Santa Fe, un aeropuerto pequeño de mi provincia, creo que hay dos vuelos por día".

"Ustedes me van a decir que si no hay más vuelos por días es deficitario, pero no todo es así", apunta, en una clara contradicción con la postura que hoy sostiene.

"No todo es una concepción positivista Comteana de que tiene que ser ganancia. Yo en eso no estoy de acuerdo, a ver, dejenme pensar diferente. Respetenme a mí también", expresó.

Por último, ejemplificó que "un chabón que vive en La Rioja, que le tocó nacer ahí, si le sacás el vuelo de la noche, le dejás un vuelo los martes, un vuelo los jueves, está complicado".