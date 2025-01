El insólito error en el indicador de riesgo país que revolucionó al mercado

Anteriormente, tuvo que salir a aclararlo uno de los miembros del equipo económico más escuchado por Luis Caputo, Felipe Núñez en su cuenta de X. "Esto no es así, evidentemente hay un error en el índice y muestra un descalce en el precio por el pago de cupones y amortización de los bonos. Paciencia, ¡con el orden macro ya vamos a llegar a esos niveles!".

Los operadores del mercado, según informó Clarín, explicaron temprano queesta baja "ficticia" en la información en real time que el JP Morgan brinda se debía a un error en la ponderación del precio de los bonos argentinos en el índice, debido al pago del cupón. El Tesoro Nacional cancelará este jueves uno de los vencimientos de deuda más abultados de este año: pagará casi US$ 4.400 millones.

Qué efectos tendrá el pago de deuda de este jueves

Se estima que este pago le aportará una cuota de liquidez extra al mercado local. Cerca de US$ 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros US$ 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes US$ 3.860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. Cerca de US$ 1.600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados offshore. Entre cupón y amortización, el AL30 y el GD30 estarán pagando USD 2.350 millones entre el total de sus tenedores, mientras que el segundo vencimiento más importante corresponde a los bonos que vencen en 2035.

MORGAN.jpg Foto de archivo. Edificio corporativo central de JP Morgan Chase & Co. en Nueva York. 20 de mayo de 2015. REUTERS/Mike Segar

La confirmación de este pago y el combo de "buenas noticias" para los ojos del mercado son los que ayudan a mantener firme el precio de los bonos en las últimas ruedas. El riesgo país recortó más de 11% desde que empezó enero y logró romper este lunes el piso de los 600 puntos, algo que no ocurría desde mediados de 2018.

Tanto en el Gobierno como en la City creen que Argentina podría alcanzar incluso valores más bajos para este índice en las últimas semanas. "Si la tendencia actual continúa firme no sería extraño alcanzar un riesgo PAIS cercano a los 400 puntos en algunos días o semanas más producto del excelente “delivery” fiscal y monetario realizado por el gobierno durante el 2024 y las perspectivas de reducción de la inflación (menor al 30%) y recuperación de la actividad (+5%) para 2025", adelantaron temprano en Delphos en un informe para sus clientes, publicado por Clarín.