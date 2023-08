El líder de Los Monos sumó una condena y ya acumula 113 años

Los malvivientes idearon el plan para robar el casino City Center y para ello organizaron una balacera, en la que quedó atrapado Enrique José Ensino, de 64 años, quien estaba fumando en uno de los balcones del edificio, y murió como consecuencia de las heridas recibidas.

En el transcurso del debate oral y público, el líder de Los Monos pidió la palabra y, a diferencia del tono desafiante expuesto durante el juicio por los atentados contra funcionarios judiciales –donde dijo que su trabajo era “contratar sicarios para tirar tiros a los jueces”–, aseguró encontrarse en una etapa en la que quiere “ser una mejor persona”.

“No me hace falta cobrarle a nadie. No me hace falta matar a nadie. De todo lo que escuché en el juicio en el que se me acusa, lo primero que quiero decir es que no formo parte de ninguna asociación ilícita”, sostuvo Cantero, en una declaración que duró unos 14 minutos.