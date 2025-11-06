El mercado cree que se activó una parte del swap con Estados Unidos

El último balance de la entidad que conduce Santiago Bausili indicaría que Bessent ya se habría llevado los dólares que puso en Argentina.

El secretario del Tesoro de EEUU Soctt Bessent junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La intervención del Tesoro de Estados Unidos para estabilizar el mercado de cambios en la Argentina, previo a las elecciones, se mantiene parcialmente en un misterio. Si bien se ha admitido que vendieron unos u$s2.000 millone s luego no quedó claro a dónde fueron los pesos de la operación.

Ahora los operadores de los mercados sospechan que esos u$s2000 millones volvieron a Estados Unidos por indicios que brinda el Banco Central, aunque no hay información oficial que lo confirme.

La secuencia fue la siguiente: Scott Bessent vendió dólares en el mercado argentino para defender el techo de la banda cambiaria, cando las presiones en la previa electoral amenazaban con hacer estallar el modelo de Javier Milei.

scott-bessent-javier-milei

La operación fue mostrada al público como una “compra de pesos”. Las operaciones fueron cursada a través de un par de bancos en Argentina. Luego de ello, el mercado sospecha que Bessent colocó esos pesos en una letra emitida por el Banco Central.

Ahora se piensa que el secretario del Tesoro habría cerrado el circuito del “carry trade”. Luego de vender caro sus dólares ahora los habría recomprado. Los datos del BCRA indican que cayó la posición en letras y subió a de “otros”.

Se habría activado un tramo del swap

Es de recordar que antes de “comprar pesos” el Tesoro de Estados Unidos había anunciado una operación de intercambio de monedas con Argentina por u$s20.000 millones.

Un swap implica que los países se entregan mutuamente una suma equivalente de sus monedas, que tienen por objetivo primordial agilizar el comercio. El dinero forma parte de las reservas internacionales. En el caso de Argentina ahora son u$s40.000 millones, de los cuales la mitad corresponden al swap.

Banco Central Argentina. Banco Central de la República Argentina.

Si Argentina quisiera usar esos dólares para otro fin, tendría que pedir una autorización a Estados Unidos. Y eso es lo que habría ocurrido con los dólares de Scott Bessent.

Los analistas platean sus dudas

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, planteó en su cuenta X que “si así fuera, activaron un tramo del swap con Estados Unidos para darle salida a Bessent contra reservas internacionales y no contra mercado”.

“Pues, ahora hay un pasivo nuevo en dólares que resta. Y si así fuera, hasta podríamos especular que debe haber estado hablado de entrada y la intervención del Tesoro funcionó como un anticipo del Swap. Pero de nuevo, no hay confirmación oficial”, especuló Caamaño.

dolares Fuentes del sector precisaron que la divisa viene de perder $35 este miércoles.

Alejandro Giacoia, de la consultora Econviews, señaló que “al 31 de octubre cayeron las letras emitidas en moneda nacional (salida de los pesos del US Treasury) y subió el rubro ‘Otros Pasivos’. Posiblemente, eso refleje la activación de una parte del swap”a.

Del mismo modo, el analista Fernando Marull expresó que “en linea con Alejandro; parece que se activo un tramo del Swap con USA”. “Si no hay aclaraciones, podemos concluir eso. Información bajo analisis”, indicó.