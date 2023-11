Live Blog Post

Las escandalosas declaraciones de Victoria Villarruel

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, aseguró que tanto ella como Javier Milei son "pro vida", por lo que consideran que debería darse una nueva discusión sobre la legalización del aborto.

"Nosotros somos pro vida, para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto", afirmó la libertaria.

A su entender, esa discusión debería darse "sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la discusión de la ley en el 2020". "Pero creo que este es un tema que no tiene tanta urgencia considerando que la economía está totalmente desorbidata y vos no podes ni comerciar, ni vivir, no podés alquilar, y además no tenés seguridad", sostuvo Villarruel.

En declaraciones al canal TN, la compañera de fórmula de Milei dijo que no sabía en qué momento de su eventual gobierno se impulsará esa discusión."No lo ciframos en tiempo (el debate), en algún momento nos gustaría (impulsarlo), sobre todo porque en el tema del aborto la ley en la Argentina se termina estirando hasta el infinito y hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término", recalcó Villarruel.

villarruel-milei-23022022-1360992.jpg Victoria Villarruel, defensora de los genocidas, junto a Javier Milei. ¿Le restará votos en el balotaje?

Y enfatizó: "Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede acceder al aborto. Entendamos que ese no era el espíritu de la ley".

A estos dichos hay que sumar su expresión sobre la ESMA, algo que generó indignación. Es que la abogada, que suele reivindicar los genocidios y los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura cívico militar, aseguró que en el actual Museo Sitio de la Memoria de la Esma -donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio- "debería volver a funcionar como institución educativa".

"Un predio como la ESMA, que tiene una 17 hectáreas, podría ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos", sostuvo la postulante de LLA, en unos dichos que se replicaron en redes.

En ese marco llamó a "tener una visión amplía de los derechos humanos", insistió en que las personas que "murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó" no son victimas y llamó a "revisar" las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.