El posteo "muy interesante" de Cristina con críticas a Javier Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó este viernes como "muy interesante" un texto publicado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Rogelio Iparraguirre , quien describió al presidente Javier Milei como "un erudito con espasmos de académico" que "no debate", que "manda a callar" y que fue "incomodado" esta semana por la propia exmandataria y por la cantante Lali Espósito, a quienes apuntó en "cuatro entrevistas" y en una "cantidad incalculable de publicaciones" en redes sociales.

"Muy interesante. Me encantó", publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X al compartir la publicación del diputado Iparraguirre.

image.png

"No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contra argumenta. Manda a callar. Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 horas y una cantidad incalculable de publicaciones y reposteos en contra de un documento -escrito por la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner- y las palabras sobre el escenario de una artista popular, Lali Espósito", remarcó el diputado.

Además de cuestionar al Presidente por realizar una "elección selectiva" de la bibliografía del pensador liberal Juan Bautista Alberdi y de cometer "un error conceptual" al citar recientemente en redes sociales al teórico italiano Antonio Gramsci, el diputado comparó las "estrategias comunicacionales" del Gobierno con las aplicadas en la Alemania nazi.

image.png

"Elegir y simplificar un enemigo único -la 'casta' para los libertarios-; responder una crítica con un ataque -'si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan', diputados 'coimeros', los supuestos cobros ilegales de Lali Espósito para hacer sus shows-", detalló Iparraguirre, y continuó: "Vulgarización -el uso de diatribas, insultos o apodos: Lali 'Depósito'-; orquestación -'si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad'-; unanimidad, que consiste en convencer a mucha gente que lo que piensa el líder es lo que 'piensa todo el mundo'".

El diputado de UxP cerró su texto al plantear que las referencias de Milei "son disparatadas y erróneas" y "se suman al conjunto de excentricidades que configuran" su personalidad.

"La pregunta concreta es: ¿Milei es un erudito o se hace? ¿Sucederá lo mismo si ahondamos en sus afirmaciones económicas?", completó el diputado en el texto replicado por la exvicepresidenta.

La carta de Cristina

En la semana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez, desde el cambio de gobierno el 10 de diciembre pasado, a Javier Milei en un extenso documento de 33 páginas que difundió este miércoles a través de redes sociales, donde apunta contra Luis Caputo y Federico Sturzenegger como "funcionarios fracasados".

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, posteó en X (ex Twitter) y adjuntó el archivo.

El texto, de 33 páginas, se titula "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación" y en él la exvicepresidente indicó que el país "está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso".